Kuhinja je prostor, kjer se piše življenje. V kuhinji nas objame vonj po jutranji kavi, v predalu se skrivajo kuhinjski pripomočki, ki poznajo skrivnosti družinskih receptov, tu pa so še neskončne pripovedi, ki si jih s svojimi najbližjimi pripovedujemo ob kuhinjskem pultu. Ko izberemo kuhinjo, vemo, da nas bo ta spremljala še leta, zato naj bo lepa, kakovostna in funkcionalna. METOD kuhinje podjetja IKEA s 25-letno garancijo so vse to. Niso le pohištvo, so srce doma.

METOD kuhinja podjetja IKEA ni le zbirka kuhinjskih elementov. Je življenjski sopotnik, zato je že v svoji osnovi zasnovana modularno, kar pomeni, da omogoča skoraj neomejeno kombiniranje elementov in prilagajanje tako velikim kot majhnim prostorom, sodobnim ali tradicionalnim slogom, ne glede na to, ali živite sami ali pa je vaša družina številčnejša. In kar je najpomembnejše, v podjetju IKEA na METOD kuhinje zagotavljajo kar 25-letno garancijo, saj verjamejo v njeno vzdržljivost, kakovost in posledično dolgo življenjsko dobo. Fotogalerija 1 / 3 / 3 A kakovost kuhinje se ne meri le v letih, ampak tudi v tem, kako se prilagaja vašemu življenju. Zato smo povprašali ekipo notranjih oblikovalcev podjetja IKEA Slovenija, kako naj se ljudje lotijo načrtovanja kuhinje, ki bo uporabna, lepa in prilagodljiva še čez desetletja.

Načrtovanje kuhinje je več kot le risanje postavitve omaric

Pri načrtovanju kuhinje se lahko hitro ujamemo v svet neskončnih estetskih možnosti: izbire barv, ročajev, slogov itd. A ključnega pomena je, kot poudarjajo v ekipi notranjih oblikovalcev IKEA Slovenija, da ne pozabimo na funkcionalnost posameznih delov in kuhinje kot celote. Dobro zasnovana kuhinja mora izhajati iz prostorskih značilnosti, pa tudi iz življenjskih navad in potreb. To pomeni, da ne načrtujemo le postavitve omaric, temveč načrtujemo vsakodnevno uporabniško izkušnjo.

Foto: IKEA

Pomembno je, da si že na začetku odgovorimo na osnovna vprašanja, kot so: kdo bo uporabljal kuhinjo, katere dejavnosti bodo tam potekale, koliko shranjevalnega prostora potrebujemo, katere aparate uporabljamo najpogosteje in kakšna estetika nam je všeč. Ko imamo osnovno sliko, sledi natančna izmera prostora (dolžine in višine sten), morebitne lege oken in vrat, razporeditev priključkov za vodo, elektriko in plin. Nato pa se začne pravo načrtovanje.

digitalno orodje za 3D-izris, ki ga nudi podjetje IKEA. To orodje uporabniku omogoča bolj jasno predstavo postavitve kuhinjskih elementov v prostoru ter lažje in predvsem pravočasno prilagajanje. Za pomoč pri vizualizaciji je priporočljivo uporabiti, ki ga nudi podjetje IKEA. To orodje uporabniku omogoča bolj jasno predstavo postavitve kuhinjskih elementov v prostoru ter lažje in predvsem pravočasno prilagajanje.

Postavitev, ki olajša življenje

Eno pomembnejših vprašanj pri načrtovanju kuhinje je, kam postaviti kateri element. Kuhinja mora biti zasnovana na podlagi delovnega trikotnika, ki povezuje tri glavne delovne točke: hladilnik, pomivalno korito in kuhališče.

Foto: IKEA

V kuhinji se boste namreč pogosti gibali prav znotraj tega trikotnika, zato je še kako pomembno, da njihova razporeditev omogoča preprosto in varno prehajanje med posameznimi deli kuhinje in s tem lažji potek dela.

Notranji oblikovalci iz podjetja IKEA Slovenija poudarjajo, da ta razpored deluje v kuhinjah vseh velikosti. Prilagodljiv sistem METOD kuhinj namreč omogoča, da elemente preprosto umestite glede na razpoložljiv prostor in delovne navade, hkrati pa v večjih prostorih ponuja možnost dodatne delovne površine z otokom ali polotokom in s tem dodaten prostor za druženje.

Rešitve za majhne kuhinje

Mnogi mislijo, da majhen prostor pomeni manj funkcionalnosti, a pri METOD kuhinjah ni tako. Notranji oblikovalci podjetja IKEA Slovenija, s katerimi smo se pogovarjali, pravijo, da je tudi v manjših kuhinjah dobra organizacija tista, ki naredi največjo razliko.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

METOD kuhinjski sistemi vam omogočajo načrtovanje in organizacijo kuhinjskih predalov po svoji meri. Pri tem si lahko pomagate tudi z organizatorji. Tako boste manj časa porabili za iskanje pribora in več za pripravo okusnih jedi ter druženje z družino in prijatelji.

Foto: IKEA V manjših kuhinjah svetujejo uporabo svetlejših tonov in manjših kontrastov, saj ti ustvarjajo občutek zračnosti. Površine z visokim sijajem ali svetel les dodatno prispevajo k optični povečavi prostora. Veliko vlogo ima tudi svetloba: kombinacija naravne svetlobe in dobro razporejene umetne osvetlitve, na primer pod visečimi omaricami, bo še dodatno izboljšala uporabnost prostora in mu dodala prijetno atmosfero.

Pomemben element so tudi večnamenski pohištveni kosi, ki nadomestijo več kosov klasičnega pohištva. Tako se zmanjša navidezna zasedenost prostora, kar poveča občutek prostornosti. V manjših kuhinjah je priporočljivo izkoristiti vsak kotiček, tudi tistega tik pod stropom. Izberite torej viseče omarice, ki segajo do stropa, za preglednejše shranjevanje pa uporabite tudi izvlečne košare in notranje sisteme shranjevanja. Vse to so rešitve, ki jih omogočajo METOD kuhinje.

Prilagodljivost za vsa življenjska obdobja

METOD kuhinje s svojim sistemom omogočajo popolno prilagoditev ne le prostoru, ampak tudi različnim življenjskim slogom, četudi se ti z leti spreminjajo. Kot poudarjajo notranji oblikovalci ekipe IKEA Slovenija, so METOD kuhinje zasnovane modularno, kar pomeni, da so tudi kasneje mogoče posamične spremembe z modularnimi nadgradnjami. Tako boste lahko tudi pozneje poskrbeli za prilagoditev kuhinje novim željam ali potrebam.

Mogoči so denimo menjava ličnic, ročajev ali celo dodajanje novih elementov v obstoječo postavitev, saj sistem METOD kuhinj skozi leta ohranja svojo kompatibilnost.

Foto: IKEA

Kuhinja, ki ostane. In traja.

Kuhinja, ki zdrži 25 let, ni naključje, je rezultat premišljenega načrtovanja, kakovostnih materialov in sposobnosti prilagajanja. METOD sistem ni kuhinja za eno življenjsko obdobje, je kuhinja, ki vas bo spremljala skozi življenje, ne glede na to, kako se bodo spreminjale vaše potrebe.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

V podjetju IKEA imajo več kot 50 let izkušenj pri ustvarjanju kuhinj, ki so trpežne, estetske in cenovno dosegljive. Njihova 25-letna garancija ni le formalnost, je dokaz zaupanja, da bo ta kuhinja kos vsem izzivom, ki jih prinese življenje.

Kuhinja je prostor, kjer boste preživeli na tisoče dni in večerov. In če izberete pravo, bo zdržala vse, kar življenje prinese. Ko se boste odločali za novo kuhinjo, si zato vzemite čas. Premislite o sebi, svoji prihodnosti, svojih navadah. Naj bo vaša kuhinja prostor, kjer se boste vedno počutili doma, danes in tudi čez 25 let.