Ni še konec, kroglica Olimpije bo v Nyonu kmalu zaplesala še enkrat

Slovenski nogometni prvak Olimpija se bo v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril s Kairatom iz Kazahstana. Prvi dvoboj bo v Ljubljani, povratni pa v več kot šest tisoč kilometrov oddaljenem Almatiju. Če bi zeleno-beli preskočili uvodno oviro, bi si s tem že zagotovili osem kvalifikacijskih tekem. S kom pa bi se pomerili v 2. krogu? To bodo izvedeli na današnjem žrebu, ki se bo začel ob 12. uri. Med morebitnimi tekmeci je tudi prvak Bosne in Hercegovine, Zrinjski iz Mostarja, na katerega nimajo prijetnih spominov.

V taboru zmajev, ki so v teh dneh v Avstriji, kjer se pripravljajo na novo sezono pod vodstvom novega trenerja Jorgeja Simaa, bodo z zanimanjem pospremili tudi današnji ples kroglic. Tisti, ki se bo začel ob 12. uri, jim bo ponudil ime morebitnega tekmeca v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Ta bi torej prišel v poštev, če bi slovenski prvaki v uvodnem obračunu v Evropi izločili prvaka Kazahstana.

Če bo Matevž Vidovšek ostal v Stožicah, bo v prihodnji sezoni eden glavnih kandidatov za vlogo kapetana moštva. Foto: Filip Barbalić

Naloga bo zahtevna, saj Kairat v nasprotno z Olimpijo igra prvenstveno sezono od pomladi do jeseni. Tako je v polnem tekmovalnem ritmu, v prvenstvu zaseda trenutno visoko drugo mesto, zagotovo pa bosta zelo naporni tudi pot in prilagoditev na drug časovni pas, kar bi lahko povzročalo težave Olimpiji na povratnem srečanju v oddaljenem Almatiju.

Mogoči tekmeci Olimpije v 2. krogu lige prvakov: zmagovalec Virtus (SMa) – Zrinjski Mostar (BiH)

zmagovalec KuPS Kuopio (Fin) – Milsami Orhei (Mol)

zmagovalec The New Saints (Wal) – Shkendija (SMk)

zmagovalec Shelbourne (Irs) – Linfield (SIr)

Evropska nogometna zveza (Uefa) je že tradicionalno seznam morebitnih tekmecev skrčila na štiri predloge. Tako bi se lahko Olimpija v primeru uspešnih nastopov v 1. krogu v nadaljevanju evropskega dokazovanja predstavila v Bosni in Hercegovini, San Marinu, Moldaviji, Walesu, Severni Makedoniji, na Finskem, Irskem ali pa Severnem Irskem.

Do zdaj se je na evropskih zelenicah pomerila z Zrinjskim, velikim favoritom v dvoboju s prvakom San Marina. Moštvo iz Mostarja je lani v Evropi v Ljubljani izločilo Bravo, v prestolnici Slovenije pa je zmagalo tudi leta 2020, ko je v praznih Stožicah izločilo Olimpijo s 3:2.

Ko je Olimpija leta 2003 izločila Shelbourne, si je prislužila imenitno nagrado, saj se je nato v Evropi pomerila z Liverpoolom. Takrat je bil kapetan rdečih Steven Gerrard. Foto: Reuters

Ima pa Olimpija, takrat so bili zeleno-beli še v drugačni, starejši preobleki in stanovali za Bežigradom, bolj pozitivne izkušnje z irskim prvakom Shelbournom, ki ga je izločila leta 2003 v kvalifikacijah za pokal Uefa (1:0 in 3:2) ter si prislužila bogato nagrado, dva spektakla proti slovitemu Liverpoolu.