V kvalifikacijah za konferenčno ligo bosta evropsko sezono začela dva slovenska kluba. Podprvak Maribor, ki je v novo sezono 2025/26 vstopil z novim trenerjem Turkom Tugberkom Tanrivermisom, v drugem krogu, tekmeca pa bo izvedel na današnjem žrebu v Nyonu, ki se bo začel ob 14. uri, tretjeuvrščeni Koper pa bo dejaven že v drugem krogu kvalifikacij, kjer bo začel evropsko pot v Sarajevu proti Željezničarju. Kanarčki bodo tako danes izvedeli, s kom bi se lahko pomerili v drugem krogu, če bi preskočili oviro iz Bosne in Hercegovine. Na žrebu pa bosta morebitnega tekmeca dobila tudi Olimpija in Celje.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je pred žrebom že tradicionalno razdelila udeležence v več skupin in s tem skrčila seznam mogočih tekmecev.

V žrebu za drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo bo sodelovala tudi ljubljanska Olimpija. Če bi namreč v uvodu evropske sezone ostala praznih rok proti prvaku Kazahstana Kairatu, bi pot nadaljevala v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, s tem pa bi ji grozil črni scenarij, da bi lahko evropsko sezono v primeru dveh neuspehov sklenila zgolj po štirih tekmah.

Na žrebu bo prisoten tudi NK Celje. Če bi izpadel v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa, bi namreč evropsko pot nadaljeval v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo.

Možni tekmeci Maribora: Olexandriya (Ukr)

Zmagovalec Paksi (Mad)/CFR 1907 Cluj (Rom)

Zmagovalec Levski Sofija (Bol)/Hapoel Beer-Sheva (Izr)

Zire (Aze)

Urartu (Arm)/Neman Grodno (Blr) Možni tekmeci Kopra (če izloči Željezničar): AZ Alkmaar (Niz)

Zmagovalec Valur Rejkjavik (Isl)/Flora Tallinn (Est)

Viking Stavanger (Nor)

Zmagovalec Larne (SIr)/Auda (Lat)

Brondby (Dan) Možni tekmeci Olimpije (če izpade proti Kairatu): Poraženec FCSB (Rom) – Inter Club d'Escaldes (And)

Poraženec Ludogorec (Bol) – Dinamo Minsk (Blr)

Poraženec KuPS Kuopio (Fin) – Milsami Orhei (Mol) Možni tekmeci Celja (če izpade proti Sabahu): Rapid Dunaj (Avt)

Jagiellonia Bialystok (Pol)

Zmagovalec Birkirkara (Mal)/Petrocub (Mol)

Zmagovalec Atletic Club d'Escaldes (And)/F91 Diddeleng (Luk)

Universitatea Craiova (Rom)

Mariboru se nasmiha kar nekaj klubov, s katerimi se je že pomeril v Evropi. Imenitne spomine ima na Hapoel Beer-Sheva, ki ga je premagala v odločilnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov leta 2017. V Izraelu je izgubila z 1:2, v Ljudskem vrtu pa – odločilni zadetek je dosegel Mitja Viler, takrat je še veljalo pravilo zadetkov v gosteh – zmagala z 1:0 in napredovala v skupinski del lige prvakov. Še tretjič in za zdaj zadnjič v zgodovini najtrofejnejšega slovenskega kluba.

Tako so Mariborčani pred osmimi leti proslavljali zmago nad Hapoelom iz Beer-Sheve in preboj med evropsko elito. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Leta 2016 je Maribor v Evropi po hudem boju izločil Levski iz Sofije (0:0 v Maribor in 1:1 v Bolgariji), leta 2021 so vijolice izločile armenski Urartu (1:0 in 1:0), edini neuspeh izmed mogočih kandidatov za letošnjega tekmeca v Evropi pa so doživeli proti romunskemu Cluju, ko so leta 2022 nesrečno, v zadnji minuti, izpadli v kvalifikacijah za konferenčno ligo (0:0 in 0:1).

Koper se v Evropi ni pomeril še z nobenim morebitnim tekmecem. So pa kanarčki nazadnje v Evropi preskočili stopničko leta 2015, ko so bili boljši od predstavnika Islandije Vikingurja iz Reykjavika. Letos se jim ponuja možnost, da bi, če bi izločili Željezničar, v drugem krogu kvalifikacij zaigrali proti še enemu klubu iz glavnega mesta Islandije, Valurju.

Dvoboj med Celjem in Jagiellonio je postregel s kar šestimi zadetki. Foto: Jure Banfi

Celjani bi se lahko v primeru neuspeha proti Sabahu iz Azerbajdžana v Evropi po letu dni spet srečali z Jagiellonio Bialystok. Poljski klub, za katerega nastopa tudi nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović, je namreč eden izmed petih mogočih kandidatov za tekmeca. Na svoj račun bi lahko tako prišli ljubitelji atraktivnega nogometa, ki so lani v knežjem mestu med Celjani in Jagiellonio spremljali pestro srečanje, polno zadetkov in priložnosti (3:3).