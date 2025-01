S predlogom sta želela konservativna CDU/CSU ter njen kanclerski kandidat Friedrich Merz ob zaostritvi migracijske zakonodaje omejiti združevanje družin priseljencev in razširiti pooblastila mejne policije.

V sredo CDU/CSU in AfD skupaj podprli Merzov predlog

V sredo je bundestag ob podpori AfD s tesno večino podprl za vlado sicer nezavezujoč predlog Merza o zavračanju prosilcev za azil na nemških mejah. S tem je bil v Nemčiji prekršen dolgoletni tabu sodelovanja s skrajnimi strankami. Merz je s tem manevrom, ki so ga druge stranke obsodile kot kršitev požarnega zidu proti sodelovanju s skrajnimi strankami, sprožil ogorčenje.

S t. i. zakonom o omejitvi pritoka tujcev, o katerem je danes razpravljal in glasoval bundestag, naj bi po predlogu CDU/CSU preprečili združevanje družin tujcev, ki jim v Nemčiji azil ni odobren, a so upravičeni do subsidiarne zaščite in lahko začasno ostanejo v državi iz drugih razlogov. Od leta 2018 lahko vsak mesec iz humanitarnih razlogov v Nemčijo pride tisoč sorodnikov oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite. Zakon bi poleg tega nemški zvezni policiji dal pooblastila za pridržanje in izgon migrantov.

SPD napovedoval ustavno presojo

Socialni demokrati (SPD) nemškega kanclerja Olafa Scholza, ki osnutku zakona nasprotujejo, so napovedali možnost ustavne presoje zakona, če bi bil sprejet. Podporo predlogu so danes odklonili tudi liberalci (FDP), ki so neuspešno predlagali, da bi predlog vrnili v obravnavo na pristojni odbor, pred glasovanjem pa bi stranke oblikovale sprejemljiv kompromis, s katerim bi se izognili odvisnosti volilnega izida od podpore AfD.