"V redu je biti ponosen, da si Nemec. Borite se za svetlo prihodnost Nemčije," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na shodu približno 4500 podpornikom AfD dejal Musk, tesen zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Musk je množico nagovoril pred govorom vodje AfD Alice Wiedel, ki jo je protipriseljenska in evroskeptična stranka decembra lani izbrala za vodilno kandidatko na volitvah, kar je tudi prvič, da je stranka izbrala kanclerskega kandidata.

"Močno upam, da bo šlo AfD dobro in bo Alice Weidel postala kanclerka," je dejal ob koncu približno pet minut dolgega nagovora.

Weidel: Naredimo Nemčijo spet veliko

Weidel se je zahvalila Musku in izrazila najboljše želje ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom ter v njegovem slogu dejala: "Naredimo Nemčijo spet veliko."

Muskovi prejšnji posegi v nemško volilno kampanjo so sprožili številne kritike ter obtožbe, da uporablja doseg svojega družbenega omrežja X za poskuse vplivanja na izid volitev v Nemčiji.

Musk je v ponedeljek med govorom na paradi ob inavguraciji ameriškega predsednika Donalda Trumpa poskrbel za razburjenje, ko je množico z odra dvakrat pozdravil z iztegnjeno desnico v znani nacistični gesti. Najbogatejši Zemljan je sicer navedbe, da gre za nacistični pozdrav, označil za "umazan trik" nasprotnikov.

V javnomnenjskih anketah pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo 23. februarja, je AfD z 20-odstotno podporo na drugem mestu za CDU/CSU, ki beleži 30-odstotno podporo volivcev.

Merz izključil možnost sodelovanja z AfD

Vodja nemških krščanskih demokratov (CDU) Friedrich Merz je danes dejal, da izključuje kakršno koli sodelovanje s skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD). "Še enkrat bom zelo jasno povedal: s to stranko ne bom začel pogovorov o kakršni koli obliki sodelovanja," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Merz.

"Izstop iz Nata. Izstop iz evra. (...) V CDU nisem zato, da bi vrgel čez krov vse, kar nas je v tej državi naredilo močne in velike," je razloge utemeljil na dogodku strankinega odbora v Künzelsauuu na jugozahodu Nemčije.

Alternativa za Nemčijo (AfD) se zavzema za izstop iz EU in evroobmočja, nekateri njeni člani pa tudi za izstop iz Nata. V javnomnenjskih anketah pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo 23. februarja, je AfD z 20-odstotno podporo na drugem mestu za CDU/CSU, ki beleži 30-odstono podporo volivcev.

Merz je v četrtek po smrtonosnem napadu, ki se je zgodil v sredo v Aschaffenburgu, napovedal, da bo v primeru zmage na predčasnih parlamentarnih volitvah vzpostavil trajen nadzor na mejah in naredil konec neregularnim vstopom v Nemčijo.

Po njegovi napovedi o zaostritvi migracijske politike so se nato zvrstila ugibanja, da naj bi s tem nakazal pripravljenost na sodelovanje z AfD. Na to so se v petek kritično odzvali socialdemokrati in Zeleni.