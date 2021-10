Michel: EU brez Merklove je kot Rim brez Vatikana, Pariz brez Eifflovega stolpa

Pomen nemške kanclerke za EU je Michel po navedbah virov pri EU ponazoril z besedami, da je Merklova "spomenik" ter "kompas in svetilnik evropskega projekta". "Tvoje slovo se nas dotakne politično, a nas tudi navdaja s čustvi," je izpostavil.

Voditelji bodo po njegovih besedah pogrešali njeno modrost, še zlasti v kompleksnih časih. Njena izjemna treznost in preprostost sta zelo močno orožje, je še dejal ter dodal, da jih ne zapušča, temveč bodo njen duh in izkušnje ostali z njimi.

Michel je v svojem nagovoru ob slovesu od Merklove po navedbah virov dejal še, da ve, da kanclerka ne mara presenečenj in slovesnosti, ter da upa, da ne bo jezna zaradi te slovesnosti ob svojem zadnjem vrhu.

V Bruslju so prešteli, da je bilo doslej 214 zasedanj Evropskega sveta in da je Merklova sodelovala na 107. To je po Michelovih besedah skoraj "znanstveno".

You have participated in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.



Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.



