Pred počitniškim tednom bodo o priporočilih o vedenju v prihajajočih dneh v luči zajezitve širjenja okužb in razbremenitve zdravstvenega sistema spregovorili direktor NIJZ Milan Krek, Mateja Logar, vodja strokovne skupine za covid-19 in vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović.

Trenutna epidemiološka slika v Sloveniji je slaba. V živo spremljamo izjave direktorja NIJZ Milana Kreka, Mateje Logar, vodje strokovne skupine za covid-19 in vodjo posvetovalne skupine za cepljenje Bojane Beović.

Kako se moramo ravnati v času med počitnicami?

"Lahko vam povemo, da je situacija resna, posebej v državah kjer je precepljenost nizka, to so Estonija, Bolgarija, Romunija, kjer imajo nekaj čez tisoč okuženih na 100 tisoč prebivalcev, " je povedal direktor NIJZ Milan Krek. Poudaril je, da je potrebno med počitnicami v večjih skupinah ljudi nositi zaščitne maske, se izogibati večjih skupin ljudi in se tudi cepiti.

"Pripraviti se je potrebno na težje čase, v kolikor se ne bomo držali pravil," je povedal o pomembosti izpolnjevanja pravil.

"Če ne bi imeli PCT-pogoja in ukrepov, bi bilo zelo težko," je Krek povedal o PCT pogoju. Poudaril je, da je "situacija resna".

"Virus je visoko virulenten, zato je potrebno tudi, da se držimo predpisanih karanten in ne ravnamo neetično glede pogoja PCT," je še dodal direktor NIJZ Krek.

"Pomembno je, da pogoj PCT v resnici upoštevamo, zloraba tega pogoja je zavržno dejanje," je poudaril Krek, ki je dodal, da bi se lahko ta zloraba tudi kazensko preganjala.

"Minister je naredil vse, kar je lahko naredil," je Krek povedal o dogodkih pred dvemi tedni in smrti dekleta po cepljenju.

Če smo bolni, se najavimo pri zdravniku

"Če smo bolni se dogovorimo za testiranje, na izvide pa počakamo doma in ne odhajamo po opravkih," je o ravnanju med počitnicami povedala Mateja Logar.

"PCT pogoj je potreben zato, da družba normalno deluje, zato je potrebno, da se priporočil držimo, da lahko tako kar se da kvalitetno živimo," je še dodala Logarjeva. Ocenila je, da je v skupini tisoč ljudi okuženih osem oseb.

"Epidemija bo verjetno trajala še do pomladi in do tokrat bomo v stik z virusom prišli prav vsi prebivalci Slovenije," je povedala vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović. Ob tem je poudarila, da je veliko boljša izbira, da se, preden pridemo v stik z virusom, cepimo.

"Stroka glede teh ukrepov ni bila vprašana, pri vprašanju o cepljenju je šlo za administrativni ukrep. Stroka pa je določila le koliko dni po cepljenju bo oseba polno zaščitena pri določenih cepivih," je še povedala Beovićeva.