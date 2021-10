Strmo naraščanje okužb v Nemčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Nemčiji število okužb z novim koronavirusom po več mesecih upadanja zdaj ponovno strmo narašča, opozarjajo na Inštitutu Roberta Kocha (RKI) za nadzor nad nalezljivimi boleznimi. Voditelji nemških zveznih dežel si želijo, da bi zvezna vlada ohranila omejitve, ki so bile sprejete za zajezitev širjenja koronavirusa.

Na Inštitutu Roberta Kocha so v četrtek opozorili, da lahko Nemčija po več mesecih upadanja števila okuženih z novim koronavirusom do konca jeseni in pozimi znova pričakuje naraščanje števila primerov.

V domovih za ostarele število okuženih s koronavirusom skrb vzbujajoče narašča, tudi med cepljenimi, so sporočili z RKI ter dodali, da so starejše osebe in tiste z obstoječimi zdravstvenimi težavami namreč še vedno bolj dovzetne za bolezen. Inštitut je izdal priporočilo, naj se ljudje še naprej za vsako ceno izogibajo velikim zbiranjem, kjer ljudje ne uporabljajo zaščitnih mask, zlasti v zaprtih prostorih.

Prejšnji teden se je sedemdnevna incidenca med ljudmi, starimi 90 let in več, prvič po maju dvignila nad 50. Za Nemčijo je sedemdnevna incidenca v četrtek znašala 85,6 na sto tisoč prebivalcev, medtem ko je dan prej znašala 80,4, teden dni prej pa 67. Čeprav je število hospitalizacij med sicer zdravimi in cepljenimi ostalo razmeroma nizko, se mlajši, pri katerih je precepljenost nižja, vse pogosteje okužijo z novim koronavirusom.

Voditelji nemških zveznih dežel so na letnem srečanju zvezno vlado pozvali, naj stori več za preprečitev novega katastrofalnega vala virusa. Kot piše v osnutku resolucije, ki jo bodo obravnavali danes, zahtevajo, da zvezna vlada podaljša izredne razmere zaradi novega koronavirusa tudi po 25. novembru, ko bi se ukrep iztekel, ter ohrani obvezno uporabo zaščitnih mask in dokazil PCT v zaprtih prostorih.

Nemški zvezni minister za zdravje Jens Spahn je v ponedeljek sicer dejal, da se bodo izredne razmere iztekle 25. novembra, posameznim deželam pa bo prepuščena odločitev o tem, katere ukrepe želijo uveljaviti.