V Melbournu nazdravljajo koncu dolgega zaprtja

Drugo največje avstralsko mesto Melbourne se je po eni najdaljših serij zaprtij zaradi pandemije covid-19 danes znova odprlo. Številni meščani so to proslavili v barih in restavracijah, mnogi pa so se tudi že postavili v vrsto pred frizerskimi saloni. Gostinci poročajo o neverjetnem navalu gostov. Na sosednji Novi Zelandiji pa bodo stroge ukrepe rahljali po tem, ko bo proti bolezni covid-19 cepljenih 90 odstotkov prebivalcev.

Pet milijonov prebivalcev Melbourna, ki je sicer slovel kot zelo živahno mesto s številnimi lokali in razvito kulturno-umetniško sceno, je od začetka pandemije pod zaprtjem preživelo več kot 260 dni. Zadnje zaprtje je bilo že šesto po vrsti. V tem času se je mesto spremenilo, zaprtja so spremljali številni protesti, mnogi so se preselili v manjše kraje, kjer ni niso veljale protikoronske omejitve.

A z današnjim dnem so bile v Melbournu številne omejitve, ki so veljale od 5. avgusta, vendarle odpravljene. V mestu in avstralski zvezni državi Viktorija, kjer se nahaja, je namreč zdaj proti bolezni covid-19 polno cepljenih 70 odstotkov starejših od 16 let, kar je bil pogoj za sprostitev ukrepov.

"Čutiti je optimizem. Čutiti je ponos ob tem, kar smo dosegli. Skušam, da ne zvenim kot kakšen solzav oče, a ponosen sem, zelo ponosen na to državo," je sporočil premier Viktorije Dan Andrews in prebivalce pozval, naj se odpravijo ven in si "privoščijo novo frizuro, naročijo kosilo ali prijatelju plačajo pijačo".

Gneča pred frizerskim salonom v Melbournu Foto: Reuters

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, od polnoči v Melbournu ne velja več nočna policijska ura. Dozdajšnja prepoved obiskov na domu se je spremenila, tako da so zdaj dovoljeni obiski desetih gostov. Na prostem se lahko odslej druži po 15 ljudi. Lokali ter številne trgovine in storitvene dejavnosti so se znova odprli, čeprav večinoma pod strogimi pogoji, predvsem glede števila strank, nekateri − npr. frizerji − pa tudi le za polno cepljene.

Prebivalci medtem še vedno ne smejo zapuščati mesta, del trgovin pa se bo odprl šele, ko bo stopnja precepljenosti dosegla 80 odstotkov, za kar naj bi bilo potrebnih še vsaj nekaj tednov.

25-milijonska Avstralija se je doslej v pandemiji izognila najhujšemu. Zabeležili so okoli 130 tisoč okužb in 1.500 smrti. Oblasti zvezne države Viktorija sicer svarijo, da bo zaradi odločitve o odprtju verjetno prišlo do "velikega pritiska" na bolnišnice, saj se število okužb z novim koronavirusom v Avstraliji v zadnjem času povečuje, v četrtek so jih npr. potrdili 2.232.

Na Novi Zelandiji v rahljanje ukrepov

Na Novi Zelandiji bodo stroge ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa rahljali po tem, ko bo proti bolezni covid-19 cepljenih 90 odstotkov prebivalcev, je sporočila novozelandska premierka Jacinda Ardern.

Ko bo ta cilj dosežen, bo Nova Zelandija uvedla nov sistem covidnega semaforja glede na število primerov okužbe in obremenitve zdravstvenega sistema. V primeru zelene obarvanosti se bodo na primer nekateri lokali lahko odprli za popolnoma cepljene ljudi, do takrat pa veljajo stroge omejitve, tudi če se pojavi le nekaj primerov okužb, je pojasnila.

"Če želite početi stvari, ki so vam všeč, se morate cepiti," je dejala Ardernova. Kot je poudarila, ta pristop daje upanje skoraj dvema milijonoma prebivalcem Aucklanda, kjer je že devet tednov v veljavi zaustavitev javnega življenja.

"Če ste cepljeni, boste lahko uživali v stvareh, ki jih imate radi, prepričani, da so ljudje okoli vas in okolje, v katerem ste, čim bolj varni," je dodala.

Na Novi Zelandiji je bilo doslej z dvema odmerkoma cepljenih 68 odstotkov prebivalcev, 86 odstotkov pa jih je prejelo en odmerek cepiva.