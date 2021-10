Covid udarja necepljeni vzhod Evrope

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slika zahodne Evrope je precej drugačna kot tista na vzhodu. Zemljevid prikazuje precepljenost prebivalcev EU, ki so starejši od 18 let. V EU je vsaj z enim odmerkom cepljenih 79,4 odstotka ljudi.

Slika zahodne Evrope je precej drugačna kot tista na vzhodu. Zemljevid prikazuje precepljenost prebivalcev EU, ki so starejši od 18 let. V EU je vsaj z enim odmerkom cepljenih 79,4 odstotka ljudi. Foto: ecdc.europa.eu

Razlika v precepljenosti prebivalcev držav zahodne in vzhodne Evrope se odraža v številu okuženih v državah Evropske unije. Precepljenost na zahodu je v primerjavi z vzhodnoevropskimi državami visoka. V zadnjih 14 dneh nekatere države na vzhodu Evrope beležijo več kot tisoč okužb na sto tisoč prebivalcev. Število okužb je visoko tudi v nekaterih državah zahodne Evrope, med njimi izstopa Irska.

Podatki Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) kažejo, da je epidemiološko stanje slabše v vzhodnoevropskih državah. Glede na 14-dnevno incidenco so več kot tisoč okužb na sto tisoč prebivalcev potrdili v baltskih državah; Estoniji, Latviji in Litvi. Sledi Romunija, na petem mestu pa je pristala Slovenija z manj kot tisoč potrjenimi okužbami na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh.

Današnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za Slovenijo kažejo, da so v zadnjih 14 dneh potrdili 617 okužb na sto tisoč prebivalcev. Krivulja okužb se po krajšem zatišju, ko je trend okužb upadal oziroma stagniral, pri nas znova obrača navzgor. Slovenija beleži najhitrejšo rast okužb v Evropi, je včeraj v parlamentu poudaril premier Janez Janša.

Zemljevid prikazuje 14-dnevno incidenco potrjenih okužb na sto tisoč prebivalcev v državah EU v obdobju od 4. do 18. oktobra 2021. Foto: ecdc.europa.eu

Med zahodnimi državami izstopa Irska. Glede na 92-odstotno precepljenost ima država kljub temu visoko 14-dnevno incidenco. Kot je znano, cepljenje ne zagotavlja stoodstotne zaščite pred okužbo, ampak ščiti pred težjim potekom bolezni.

V zadnjih 14 dneh so manj kot sto okužb na sto tisoč prebivalcev potrdili v nekaterih državah zahodne Evrope. Na repu lestvice so se tako znašle Italija, Malta in Španija.

Na zgornjem zemljevidu so vidni podatki za države EU, podatki za Veliko Britanijo in države Zahodnega Balkana niso prikazani. Te si lahko ogledate na zemljevidu, objavljenem na Covid-19 Sledilniku.

Cepljenje: ločnica med vzhodom in zahodom

Najvišji delež polno cepljenih polnoletnih prebivalcev ima Irska, in sicer 92 odstotkov. Z več kot 90 odstotki sledijo Islandija, Malta in Portugalska.

Na dnu grafa so se poleg Slovenije, kjer je polno cepljenih 58,5 odstotka prebivalcev, znašle države vzhodne Evrope. Latviji sledijo Slovaška, Hrvaška in Romunija. Najnižje zanimanje za cepljenje je v Bolgariji, kjer je polno cepljenih le 23,9 odstotka ljudi.

Na Portugalskem je z enim odmerkom cepljenih 98,3 odstotka polnoletnih prebivalcev. Visoko precepljenost imajo še Irska, Islandija, Malta, Norveška, Španija in Danska.

Kaj pa Slovenija?

Z enim odmerkom cepiva proti bolezni covid-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.140.178 ljudi oziroma 54 odstotkov prebivalstva. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 64 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 75 odstotkov. Polno cepljenih je 51 odstotkov celotnega prebivalstva, 60 odstotkov med starejšimi od 18 let.

Po podatkih ECDC je v EU vsaj z enim odmerkom cepljenih 79,4 odstotka prebivalcev. Slovenija je s svojimi 63,9 odstotka kar precej pod evropskim povprečjem. Zanimanje za cepljenje se je po tem, ko je vlada 15. septembra pogoj PCT uvedla za večino javnega življenja in ko je z oktobrom za delo v državni upravi želela uvesti pogoj PC, nekoliko zvišalo. A zanimanje med ljudmi je kmalu upadlo. Ustavno sodišče je namreč del odloka, ki uvaja pogoj PC, začasno zadržalo, Slovenijo pa je konec septembra pretresel primer smrti 20-letnice, pri kateri sumijo na zaplet po cepljenju.