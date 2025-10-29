Orkan Melissa dosegel Kubo in povzročil hude poplave #video

Melissa, eden največjih orkanov v zgodovini Atlantskega oceana, je v torek dosegel Jamajko z vetrovi do 300 kilometrov na uro, po prečkanju otoka pa se je usmeril proti Kubi, kjer bo udaril kot orkan četrte kategorije s hitrostjo vetra do okrog 200 kilometrov na uro, poroča ameriška televizija ABC. Po zadnjih podatkih naj bi orkan zahteval sedem življenj - po tri na Jamajki in Haitiju ter eno v Dominikanski republiki.

Orkan Melissa se premika proti severu in je na Kubi dosegla kopno kot 'izjemno nevaren' orkan 3. kategorije. Otok so prizadele hude poplave, poroča CNN.

Po zadnjih podatkih je orkan Melissa zahteval sedem življenj, pro tri na Jamajki in na Haitiju ter eno v Dominikanski republiki.

Premier Jamajke Andrew Holness je celotno državo razglasil za območje naravne nesreče in druge države, tudi ZDA, uradno zaprosil za pomoč. Z Jamajke poročajo o treh smrtnih žrtvah, a je po navedbah vlade prezgodaj za ocene, koliko bi jih lahko še bilo, poroča britanski BBC.

„ERHEBLICHE Schäden“ an 4 großen Krankenhäusern — jamaikanische Beamte



Insel von Überschwemmungen und Zerstörung durch Hurrikan Melissa heimgesucht.



Sturm jetzt auf Kategorie 4 gesunken



Sturm jetzt auf Kategorie 4 gesunken

Minister za lokalno upravo in podnebne spremembe Dezmond McKenzie je na novinarski konferenci dejal, da je več kot 530 tisoč ljudi oziroma 77 odstotkov vseh odjemalcev ostalo brez električne energije, dela za obnovo pa so se začela nemudoma. Prednost imajo bolnišnice in objekti za oskrbo s pitno vodo, poroča ABC.

Mednarodna pomoč

Združeni narodi načrtujejo letalski prevoz dva tisoč paketov pomoči na Jamajko z Barbadosa, ko bodo ponovno odprta letališča. Pomoč je načrtovana tudi za druge prizadete države, vključno s Kubo in Haitijem, je povedal tiskovni predstavnik ZN Stephane Dujarric. Jamajški uradniki so povedali, da je bilo v državi okoli 25 tisoč turistov.

Obseg škode, ki jo je orkan Melissa povzročil na Jamajki, še ni jasen. Več bo znano do jutra, nevarnost poplav in sprožitve zemeljskih plazov še ni minila, celovita ocena škode pa bi lahko trajala več dni. McKenzie je za televizijo CNN povedal, da so posledice katastrofalne, pri čemer je navedel poplavljene hiše in hudo poškodovano javno infrastrukturo. Ljudi ogrožajo tudi krokodili, ki jih je naplavil orkan.

Orkan Melissa je bil najhujši od vseh orkanov, ki so kadarkoli prizadeli Jamajko, hitrost vetra pa je bila večja od tiste med orkanom Katrina, ki je leta 2005 opustošil New Orleans v ZDA.

