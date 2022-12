Putin razočaran nad izjavami Merklove o Ukrajini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Iskreno povedano je bilo zame popolnoma nepričakovano. To je razočaranje. Odkrito povedano, nisem pričakoval, da bom od nekdanje nemške kanclerke slišal kaj takega," je v petek na vrhu Evrazijske gospodarske unije (EEU) v kirgiški prestolnici Biškek dejal Vladimir Putin.

Ruski predsednik je po lastnih besedah vedno domneval, da se bo Berlin do Moskve obnašal iskreno, čeprav da je bilo že takrat jasno, da je Nemčija na strani Ukrajine. "Toda še vedno se mi je zdelo, da je bilo vodstvo Nemčije vedno iskreno v svojih prizadevanjih, da bi našli rešitev na podlagi načel, o katerih smo se dogovorili in ki so bila med drugim dosežena v okviru procesa iz Minska," je dodal.

Vsebina sporazuma iz Minska, ki je predvideval daljnosežne obveznosti tako za rusko kot za ukrajinsko stran, večinoma ni bila nikoli uresničena. Angela Merkel je v intervjuju, objavljenem minuli četrtek, dejala, da je bil sporazum poskus Ukrajini dati čas.

"Sporazum iz Minska iz leta 2014 je bil poskus, da bi Ukrajini dali čas. Ta čas je izkoristila tudi za to, da postane močnejša, kot vidimo danes," je dejala.

Priznala napake v svoji politiki do Rusije

Obenem je nekdanja nemška kanclerka priznala, da so bile v njeni politiki do Rusije storjene napake in da bi se morala mednarodna skupnost na agresivnost Rusije hitreje odzvati, pri čemer je imela v mislih rusko zasedbo polotoka Krim leta 2014, ki ji je proces iz Minska tudi sledil.

Po besedah Merklove bi namreč Putin leta 2015 lahko zlahka prevladal nad Ukrajino. "In zelo dvomim, da bi države Nata takrat lahko naredile toliko, kot delajo zdaj, da bi pomagale Ukrajini," je v intervjuju opozorila nekdanja kanclerka.

