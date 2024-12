Knjiga spominov nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel z naslovom Svoboda: Spomini 1954–2021 je z 200 tisoč prodanimi izvodi v prvem tednu od izida postala najuspešnejša knjiga, ki je letos izšla v Nemčiji. To kaže analiza podjetja Media Control, ki spremlja prodajo knjig v državi in sestavlja seznam najbolje prodajanih knjig revije Spiegel.

Predstavnica podjetja Ulrike Altig je ob tem danes poudarila, da v Nemčiji nobena druga knjiga letos ni imela tako spektakularnega začetka. Dodala je, da je knjiga na 736 straneh, ki jo je Angela Merkel napisala skupaj s svojo dolgoletno politično svetovalko Beate Baumann, le nekaj dni po izidu zavzela lestvice najbolje prodajanih knjig, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V knjigi, ki je v 30 jezikih izšla 26. novembra, zdaj 70-letna nekdanja kanclerka nudi vpogled v delovanje politike, saj opisuje svoje življenje in delo v dveh nemških državah, ko je bila med svojo dolgoletno politično kariero tudi 16 let na čelu nemške vlade, s katerega je odstopila leta 2021.

V tem času je državo vodila čez nekaj večjih kriz, med njimi finančno, begunsko in epidemijo covid-19. Bila je tudi v ospredju evropske in mednarodne politike ter ena najvplivnejših voditeljic na svetu. V knjigi opisuje tudi svoje poglede na politike, s katerimi je sodelovala in se srečevala, kot sta ruski predsednik Vladimir Putin ter nekdanji in novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump.