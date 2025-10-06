Je to pravi razlog, zaradi katerega je moral umreti Navalni?

Ruski opozicijski politik Aleksej Navalni je umrl lani februarja v sibirskem zaporu. Domneve so, da ga je ruska oblast zastrupila. Navalni je bil velik kritik Vladimirja Putina in mu je očital korupcijo, obenem pa je skušal s Putinovo nostalgijo po obnovitvi sovjetskega oziroma ruskega imperija tekmovati z zamislijo o Rusiji kot postimperialni nacionalni državi. Ga je to pokopalo?

Francoska poznavalka Rusije Francoise Thom je že leta 1994 opazila, da fašizem, zlasti njegova t. i. evrazijska različica, med ruskimi državnimi elitami izpodriva ruski nacionalizem kot postkomunistično "rusko idejo", zlasti na področju zunanje politike, je že pred leti zapisal zdaj že pokojni ameriški sovjetolog, poznavalec Rusije in politični analitik John B. Dunlop.

Šibkost ruskih nacionalistov?

"Šibkost ruskih nacionalistov izvira iz njihove nezmožnosti, da bi jasno določili ruske meje. Evrazijstvo prinaša ideološko podlago za postsovjetski imperializem," je že v 90. letih, pred prihodom Vladimirja Putina na oblast, trdila Thomova.

Za glavnega ideologa evrazijstva velja Aleksander Dugin, ki bi rad vzpostavil rusko prevlado na območju med Dublinom in Vladivostokom. Za Dugina nekateri pravijo, da je Putinov prišepetovalec, čeprav ni kakšnih trdnih dokazov, da Dugin in Putin tesno sodelujeta.

Dugin bi razkosal Kitajsko

Morda bi bilo za Putina kakšno tesno javno sodelovanje tudi veliko breme, saj je Dugin pred leti pisal, da je Kitajska glavna sovražnica Rusije na njenem jugu in da bi morala Rusija Kitajski odvzeti Mandžurijo, Tibet in Sinkjang. Verjetno so to besede, ki niso ravno všeč oblasti v Pekingu, od katere veliko pričakuje tudi Putin.

Aleksander Dugin velja za ideologa ruskega evrazijskega imperializma. Razkosal bi Kitajsko in njene imperialne ambicije usmeril proti jugu (v smeri Filipinov in Avstralije). Foto: Reuters

Če Dugin sanjari o velikem ruskem imperiju, pa si je Aleksej Navalni predstavljal Rusijo kot postimperialno nacionalno državo (v nekaj več kot 140-miljonski Ruski federaciji etnični Rusi predstavljajo okoli 71 odstotkov prebivalstva).

Navalni in njegova vizija nacionalne ruske države z rusko etnično večino

A kot so opozarjali številni na Zahodu, je bila njegova vizija nacionalne ruske države tudi ksenofobna, saj je nasprotoval priseljevanju v Rusijo iz držav, ki so bile nekdaj del Sovjetske zveze. Zlasti gre za prebivalce osrednjeazijskih in kavkaških držav.

Morda Navalni ni bil moteč za Putina samo zaradi kritik na račun njegove oblasti, ampak tudi zaradi različnih vizij, kakšna država naj bo Ruska federacija – nacionalna država ali imperialna tvorba, ki bo vsrkavala nova ozemlja.

Imperiji, v katerem Rusi niso imeli večine

Tako Sovjetska zveza kot carska imperialna Rusija sta bili državi, kjer so imeli Rusi glavno oblast, a niso imeli vedno izrazite večine. V Sovjetski zvezi so leta 1991 Rusi predstavljali 51 odstotkov prebivalstva, v carski Rusije pred prvo svetovno vojno pa nekaj več kot 44 odstotkov prebivalstva.