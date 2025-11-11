Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
11. 11. 2025,
15.11

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Portugalska nogometna reprezentanca Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Torek, 11. 11. 2025, 15.11

14 minut

Cristiano Ronaldo potrdil: To bo moj zadnji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Cristiano Ronaldo | Cristiano Ronaldo bo prihodnje leto nastopil že na šestem svetovnem prvenstvu. | Foto Reuters

Cristiano Ronaldo bo prihodnje leto nastopil že na šestem svetovnem prvenstvu.

Foto: Reuters

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je jasno napovedal, da bo pot poklicnega igralca nogometa končal v enem letu, najkasneje dveh. Svetovno prvenstvo leta 2026 bo njegovo zadnje, je odgovoril na vprašanje med videokonferenco na turističnem forumu v Rijadu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na vprašanje, ali bo mundial prihodnje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi njegov zadnji, je petkratni dobitnik zlate žoge odgovoril: "Da, zagotovo. Star bom 41 let in mislim, da bo to pravi trenutek."

Portugalski napadalec, ki je za klub in reprezentanco dosegel že skoraj 950 golov, je kot najstnik debitiral leta 2002 pri Sportingu in v intervjuju dejal, da se bo kmalu upokojil, da bi preživel čas z družino.

Cristiano Ronaldo, ki trenutno igra za Al Nasr v Savdski Arabiji, ostaja kapetan portugalske reprezentance in najučinkovitejši igralec v zgodovini reprezentance s 143 goli.

Še vedno uživa v nogometu

Z zadetki navdušuje tudi v kvalifikacijah za SP 2026. | Foto: Reuters Z zadetki navdušuje tudi v kvalifikacijah za SP 2026. Foto: Reuters Ronaldo je junija podaljšal pogodbo s savdskim klubom do leta 2027, 40-letni Portugalec pa ima velike cilje tudi na naslednjem SP. Edini naslov, ki mu manjka v njegovi zbirki trofej, je prav naslov svetovnega prvaka z reprezentanco.

"Trenutno resnično uživam v tem trenutku. Kot veste, v nogometu, ko dosežeš določeno starost, meseci zelo hitro minejo. Trenutno se počutim res dobro. Dajem gole, še vedno se počutim hitro in ostro. Uživam v svoji igri z reprezentanco. Seveda pa bodimo iskreni. Kar mislim s 'kmalu', je verjetno eno ali dve leti."

Ko so Ronalda vprašali o njegovih nedavnih komentarjih, ki so nakazovali, da se bo "kmalu" upokojil, se je pošalil, da se bo to zgodilo čez deset let.

Noče vršiti pritiska na sina

Cristiano Ronaldo mlajši gre po stopinjah očeta in že nastopa za mlajše portugalske selekcije. | Foto: Guliverimage Cristiano Ronaldo mlajši gre po stopinjah očeta in že nastopa za mlajše portugalske selekcije. Foto: Guliverimage Ronaldo je dejal, da ve, da se bo v zgodovino zapisal kot eden največjih igralcev vseh časov, toda ali je lahko njegov sin Cristiano mlajši, ki sledi njegovim stopinjam z igranjem za portugalsko reprezentanco do 16 let, boljši igralec od svojega očeta?

"Kot ljudje si ne želimo vedno, da bi bil kdo boljši od nas. Želim pa si, da bi bili moji otroci boljši od mene. Nikoli ne bom ljubosumen nanje," je dejal.

"Nočem vršiti pritiska, saj želim, da bi bil srečen. Ni pomembno, ali želiš igrati nogomet ali kateri koli drug šport. Bodi srečen, bodi svoboden. Ne bodi pod pritiskom očeta."

Cristiano Ronaldo YT
Trendi Cristiano Ronaldo razkril, kako je za roko zaprosil svojo Georgino
Cristiano Ronaldo
Sportal Ronaldo o koncu nogometne kariere: Težko bo, jokal bom
Portugalska nogometna reprezentanca Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.