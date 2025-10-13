V živo: Stožice polne, Kek s spremembo v konici napada

Slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za SP 2026 lovi prvo zmago. Varovanci Matjaža Keka v Stožicah gostijo vodilno Švico, Benjamin Šeško pa skuša prekiniti strelsko sušo. Ob njem je od prve minute v konici napada prvič Danijel Šturm. Švica lahko z zmago v Ljubljani postane prva predstavnica Evrope s priigrano vstopnico za SP 2026. Takšna priložnost se nasmiha tudi Franciji, zelo pomembna izpita pa imata Nemčija in Belgija, ki bi se v primeru novih spodrsljajev znašli v težavah.

Slovenija je na zadnjem domačem nastopu v Stožicah remizirala proti Švedski (2:2). Foto: Aleš Fevžer Ekspresne kvalifikacije so prešle v drugo polovico. Slovenska reprezentanca bo prvič v obdobju državne samostojnosti v tekmovanju, kjer se odloča o nastopu na največjem tekmovanju, odigrala le šest srečanj. Kekova četa je v uvodnih treh krogih osvojila le dve točki, kar je manj od pričakovanj, vseeno pa ostaja v igri za napredovanje na mundial 2026.

Selektor Matjaž Kek je znova poskrbel za nekaj sprememb v prvi enajsterici. V napadu ob Benjaminu Šešku začenja član Celja Danijel Šturm. Na prvih treh tekmah teh kvalifikacij je dala Slovenija samo dva gola. Med prvimi enajsterimi se je po odličnih zadnjih minutah na tekmi proti Kosovu znašel tudi Tomi Horvat. Znova so na zelenici trije osrednji branilci: David Brekalo, Jaka Bijol in Vanja Drkušić, Erik Janža in Žan Karničnik pa bosta na bokih igrala bolj ofenzivno.

Prvo mesto, ki prinaša neposredno udeležbo, je zaradi izjemnih predstav nedotakljive Švice zelo oddaljeno, ostaja pa zelo realen cilj Jana Oblaka in druščine drugo mesto, ki zagotavlja popravni izpit, udeležbo v dodatnih kvalifikacijah. Ker pa ima podobne želje tudi Kosovo, ki je na lestvici pred Slovenijo, bodo morali Kekovi varovanci začeti tudi zmagovati.

Švica je v imenitni formi, saj je dosegla že devet zadetkov, z naskokom več kot vse tri preostale udeleženke v skupini skupaj. Slovenci so podobno kot reprezentanci Kosova in Švedske dali le dva, na seznamu strelcev pa se še ni pojavil prvi napadalec Kekove zasedbe Šeško, skuša rekordno dolgo strelsko sušo v državnem dresu prekiniti zvečer, ko se bo spopadel s trdno švicarsko obrambo.

Hrvaški jo lahko zagode samo še neverjeten čudež

Evropa je še edina nogometna celina, ki v tem trenutku še nima potrjenega udeleženca na SP 2026. Je pa tudi res, da je to v nedeljo "99,99-odstotno" po zmagi nad Gibraltarjem in presenetljivim porazom Češke na Ferskih otokih postala Hrvaška. Veselje hrvaških nogometašev po pričakovani zmagi nad Gibraltarjem (3:0), do katere so prišli v Varaždinu z rezervno postavo. Foto: Reuters Slovenskim sosedom lahko pot na SP 2026 prepreči le še neverjeten scenarij, v katerem bi izbranci Zlatka Dalića na zadnjih dveh tekmah (doma proti Ferskim otokom in v gosteh proti Črni gori) ostali praznih rok, obenem pa vknjižili še tako visoka poraza, da bi Češka, ki bo v zadnjem krogu gostila Gibraltar, nadoknadila za 15 zadetkov slabšo razliko. To je namreč v kvalifikacijah za SP 2026 glavni kriterij, ki odloča v primeru, če ekipi končata kvalifikacije z enakim številom točk. Hrvaška jih ima 16, Češka pa 13. Ima pa Hrvaška razliko v zadetkih +19, Češka pa zgolj +4.

Francija že na SP 2026?

Kylian Mbappe je na zadnji tekmi proti Azerbajdžanu utrpel poškodbo gležnja, zato ne bo nastopil na Islandiji. Foto: Reuters Poleg Švice bi lahko potrdila nastop na SP 2026 Francija. Aktualni svetovni podprvak gostujejo na Islandiji. Če bi preskočili tudi to oviro in v Reykjaviku osvojili vse tri točke, hkrati pa Ukrajina na "nevtralnem" prizorišču v poljskem Wroclawu ne bi premagala Azerbajdžana, bi si galski petelini že po štirih krogih zagotovili neulovljivo prednost pred zasledovalci in se uvrstili na mundial.

Zelo zanimivo je tudi v skupini A, kjer poteka troboj za prvo mesto, saj imajo tri ekipe po šest točk. V derbiju večera bo Severna Irska na domačih tleh gostila Nemčijo, Slovaška pa si ne sme privoščiti domačega spodrsljaja proti Luksemburgu. Nemci so po presenetljivem porazu v Bratislavi nanizali dve prepričljivi zmagi. Zmagoviti niz želijo nadaljevati v Belfastu, Otočani pa bi v primeru senzacionalnega uspeha proti štirikratnim svetovnim prvakom spravili elf v težave.

