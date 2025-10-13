BESTSELLER: danska modna multinacionalka uradno odprla regionalni sedež za jugovzhodno Evropo v Ljubljani

Dansko modno podjetje BESTSELLER, ki stoji za svetovno prepoznavnimi blagovnimi znamkami JACK & JONES, ONLY, VERO MODA, SELECTED, NAME IT, TOPSHOP in drugimi, je v Ljubljani slovesno odprlo svoj regionalni sedež za jugovzhodno Evropo. Gre za pomemben mejnik v razvoju podjetja, ki združuje nordijsko poslovno kulturo, trajnostno naravnanost in pristno lokalno povezanost. Pri tem v podjetju BESTSELLER poudarjajo, da jih prav bližina kupcem in razumevanje lokalnih trgov razlikujeta od drugih svetovnih modnih podjetij.

Ljubljana kot strateška točka rasti

Na novinarski konferenci sta ob odprtju spregovorila Alexander Helmut Korošec, regionalni direktor BESTSELLER Region East, ki ima slovenske korenine, in Miran Agnič, komercialni menedžer za BESTSELLER Region South East Europe.

Miran Agnič, komercialni menedžer za BESTSELLER Region South East Europe Foto: BESTSELLER

Korošec je ob tem poudaril pomen Ljubljane znotraj širše strategije podjetja:

"V Ljubljani gradimo več kot regionalni sedež – gradimo most med severno in jugovzhodno Evropo. Želimo ostati blizu ljudem in kulturi vsakega trga." Odprtje novega poslovnega stičišča Bestseller za jugovzhodno Evropo pa prinaša tudi nova delovna mesta. Agnič je izpostavil vlogo ekipe in lokalnega pristopa:

"BESTSELLER je podjetje, ki temelji na ljudeh. Zavedamo se, da poslovni rezultati prihajajo iz zaupanja, sodelovanja in razumevanja. Ljubljana je idealna lokacija za nadaljnjo rast, saj tukaj povezujemo izkušnje, energijo in priložnosti regije, ki ima izjemen potencial. Prav tako si želimo, da se zaposleni v delovnih prostorih dobro počutijo." Tako ne preseneča, da je nova poslovna stavba v ljubljanskem BTC, DCB Montana, arhitekturno dovršena – tako njena zunanjost kot skrbno oblikovana notranjost.

Foto: BESTSELLER

Od družinske zgodbe do svetovne modne sile

Podjetje BESTSELLER je leta 1975 na Danskem ustanovil Troels Holch Povlsen, danes, po natanko 50 letih, pa deluje v več kot 70 državah po svetu, zaposluje več kot 25 tisoč ljudi in ustvarja približno 4,8 milijarde evrov letnih prihodkov. Vseh svojih 20 blagovnih znamk razvija samostojno, s čimer ohranja popoln nadzor nad kakovostjo, identiteto ter trajnostnimi in distribucijskimi procesi.

Njihov poslovni model združuje lastne prodajalne, e-trgovino in partnerske trgovce. Samo v Evropi ima podjetje več kot tri tisoč lastnih prodajaln in 20 tisoč partnerskih prodajnih mest.

Foto: BESTSELLER

Inovativnost, tehnologija in trajnost

BESTSELLER se ne vidi zgolj kot modno podjetje, temveč kot trajnostni inovator v modni industriji. S svojo strategijo FASHION FWD si prizadeva za resnične spremembe – tako pri vplivu na okolje kot pri družbeni odgovornosti. Od leta 2018 je podjetje zmanjšalo neposredne emisije CO₂ za 82 odstotkov, z investicijskim programom INVEST FWD pa je v nove trajnostne tekstilne tehnologije vložilo že 25 milijonov dolarjev. Program Factory Standards zagotavlja, da vsi dobavitelji spoštujejo visoke okoljske, družbene in delovne standarde.

Sodobne rešitve, kot sta z umetno inteligenco podprto napovedovanje povpraševanja in samodejno obnavljanje zalog (NOOS), omogočajo podjetju, da ostaja učinkovito in odzivno tudi v času, ko se modna industrija ves čas spreminja, predvsem pa to, da proizvedejo, kolikor verjamejo, da bodo tudi prodali. "Verjamemo v partnerstvo, ne v prisotnost. Ko uspejo naši kupci in skupnosti, uspe tudi BESTSELLER. Želimo biti soudeleženi pri razvoju lokalnega okolja, ne le prisotni v njem,” je še povedal Miran Agnič, komercialni menedžer za BESTSELLER Region South East Europe.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Odprtje ljubljanskih poslovnih prostorov je potekalo v znamenju mode in glasbe – mediji, poslovni partnerji in estrada so uživali v modni reviji ter ekskluzivnih predstavitvah blagovnih znamk BESTSELLER. Za glasbeno kuliso večera je poskrbel Paolo Barbato, mednarodno priznani DJ in glasbeni producent, ki je s svojim značilnim prepletom elektronskih ritmov poskrbel za energičen konec otvoritvenega dogodka.

Naročnik oglasnega sporočila je BESTSELLER SLO D.O.O.