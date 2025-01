Resno svarilo nemškega generala: se Rusija pripravlja na napad?

Vodja nemške vojaške operativne skupine za pomoč Ukrajini generalmajor Christian Freuding je opozoril, da Rusija krepi svoje sile na raven, ki presega zahteve zdajšnjega konflikta oziroma vojne v Ukrajini. Je to priprava za napad na članice Nata?

"Vidimo, da ruske oborožene sile niso le sposobne same in ob podpori svojih partnerjev nadomestiti svojih ogromnih kadrovskih in materialnih izgub, ampak se tudi uspešno oborožujejo," je generalmajor Christian Freuding dejal za nedeljsko izdajo časnika Welt.

Moskva ustvarja pogoje za napad na članice Nata

Nikakor ni gotovo, da bo Rusija v prihodnjih letih napadla države Nata, a Moskva očitno ustvarja pogoje za to, je opozoril Freuding. Dodal je, da je ruska vojska iz meseca v mesec pridobivala več tankov, streliva, raket in brezpilotnih letal. "Proizvodnja in zaloge v skladiščih rastejo," je opozoril.

Nemška evroposlanka Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ki je tudi strokovnjakinja za obrambo pri stranki FDP, je govorila o veliki grožnji, ki jo Nemčiji in Evropi predstavlja Rusija. Ta že skoraj tri leta bije vojno proti Ukrajini.

So ruski hibridni napadi predhodnica vojne?

"Rusija ima impresivno moč v številu vojakov in široko paleto zelo učinkovite opreme," je povedala za omenjeni časnik in opozorila, da je Moskva to dosegla kljub sankcijam Zahoda. Sta pa Rusijo pri tem oboroževanju omejevala vprašanja kakovosti in odvisnost od tuje tehnologije, je dodala.

Roderich Kiesewetter, strokovnjak za zunanjo politiko pri desnosredinski CDU, meni, da so hibridni ruski napadi predhodnik vojne. To vključuje vohunske dejavnosti in množične napade na tehnološke storitve, je še za povedal Welt.