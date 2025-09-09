Demokrati objavili Trumpovo čestitko Epsteinu

Kongresni demokrati so v ponedeljek objavili opolzko čestitko, ki jo je predsednik ZDA Donald Trump poslal Jeffreyju Epsteinu za 50. rojstni dan. Kongresu so jo posredovali odvetniki pokojnega milijarderja in spolnega prestopnika, Bela hiša pa je vztrajala, da čestitke ni napisal Trump, poročajo ameriški mediji.

Predsednik ZDA je julija vložil odškodninsko tožbo proti ameriškemu časniku Wall Street Journal zaradi novice o podpisani čestitki Epsteinu v obliki obrisa golega ženskega telesa in trdil, da gre za lažno novico.

"Predsednik Trump je trdil, da njegovo pismo ne obstaja. Zdaj vemo, da je lagal in da bi storil vse, kar je v njegovi moči, da bi prikril resnico," je ob objavi čestitke izjavil demokratski kongresnik Robert Garcia, poroča Wall Street Journal.

Čestitka, ki jo Trump zanika, je v obliki dialoga med njim in Epsteinom, konča pa se z besedami: "Vse najboljše za rojstni dan – in naj bo vsak dan še ena čudovita skrivnost." Podpis Donald je umeščen na dnu čestitke pod pasom obrisa golega telesa.

Trump se je julija ostro odzval na objavo časnika Wall Street Journal, zanikal, da bi napisal čestitko ali narisal obris telesa na njej, ter vložil tožbo v višini deset milijard dolarjev proti novinarjem in izdajatelju časnika, matični družbi News Corp. in lastniku Rupertu Murdochu.

Exclusive: Jeffrey Epstein’s estate has given Congress a copy of the 2003 birthday book, including the letter with Trump’s signature that he has said doesn’t exist https://t.co/IpuR0aJIHN — The Wall Street Journal (@WSJ) September 8, 2025

Že dolgo so zahtevali objavo gradiva

Trumpovi podporniki so že dolgo zahtevali objavo gradiva v zvezi z Epsteinom, vendar je ministrstvo za pravosodje julija zanikalo obstoj seznama strank, ki so sodelovale v Epsteinovi trgovini z mladoletnimi dekleti, ter sporočilo, da novih dokumentov ne bodo objavili. Ta odločitev je sprožila ogorčenje med nekaterimi vidnimi podporniki Trumpa.

Knjiga s čestitkami Epsteinu za rojstni dan iz leta 2003, katere del je tudi Trumpova čestitka, je profesionalno vezana in vsebuje pisma več znanih osebnosti.

Trump je v kazalu knjige naveden pod rubriko Prijatelji, skupaj z nekdanjim predsednikom ZDA Billom Clintonom in okoli 20 drugimi, še navaja Wall Street Journal. Trump in Epstein sta se v 90. letih med drugim družila v Palm Beachu na Floridi. Trump je letel z Epsteinovim zasebnim letalom, Epstein pa je bil večkrat fotografiran na Trumpovi razkošni posesti Mar-a-Lago.