Trump se je pojavil v javnosti

Predsednika Donalda Trumpa so danes opazili, kako se je s svojo vnukinjo Trump odpravljal na partijo golfa. Fotografije so utišale teorije zarote o njegovem zdravju, ki so začele krožiti, ko ga več dni ni bilo videti v javnosti.

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki bo junija prihodnje leto dopolnil 80. let, so v soboto okoli 8.45 zjutraj po lokalnem času (ob 15.45 po našem času) videli na južni trati Bele hiše, kako se je z vnukinjo Kai vsedel v vozilo, s katerim naj bi se po poročanju ameriških medijev odpravil na partijo golfa.

Trump je nosil svojo najljubšo golfsko opremo: črne hlače, belo polo majico in svojo značilno rdečo kapo MAGA.

Je morda umrl?

Družbeno omrežje X so v noči na soboto preplavile številne objave uporabnikov, ki se sprašujejo, kje je Trump, ki naj se v javnosti ne bi pojavil že od torka. Ob tem so celo odkrito namigovale, da je morda umrl. Ugibanja so dodatno podžgale fotografije modric na Trumpovih dlaneh, nenadna prekinitev prenosa v živo na spletni strani Bele hiše in nedavna izjava podpredsednika ZDA JD Vancea, da je "pripravljen, da postane predsednik, če se Trumpu zgodi kaj tragičnega".