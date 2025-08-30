Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Sobota,
30. 8. 2025,
18.01

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
teorije zarote ZDA Donald Trump

Sobota, 30. 8. 2025, 18.01

0 minut

Trump se je pojavil v javnosti

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | Donald Trump po nekaj dneh spet v javnosti: odpeljal naj bi se na partijo golfa. | Foto Guliverimage

Donald Trump po nekaj dneh spet v javnosti: odpeljal naj bi se na partijo golfa.

Foto: Guliverimage

Predsednika Donalda Trumpa so danes opazili, kako se je s svojo vnukinjo Trump odpravljal na partijo golfa. Fotografije so utišale teorije zarote o njegovem zdravju, ki so začele krožiti, ko ga več dni ni bilo videti v javnosti.

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki bo junija prihodnje leto dopolnil 80. let, so v soboto okoli 8.45 zjutraj po lokalnem času (ob 15.45 po našem času) videli na južni trati Bele hiše, kako se je z vnukinjo Kai vsedel v vozilo, s katerim naj bi se po poročanju ameriških medijev odpravil na partijo golfa.

Trump je nosil svojo najljubšo golfsko opremo: črne hlače, belo polo majico in svojo značilno rdečo kapo MAGA.

Je morda umrl?

Družbeno omrežje X so v noči na soboto preplavile številne objave uporabnikov, ki se sprašujejo, kje je Trump, ki naj se v javnosti ne bi pojavil že od torka. Ob tem so celo odkrito namigovale, da je morda umrl. Ugibanja so dodatno podžgale fotografije modric na Trumpovih dlaneh, nenadna prekinitev prenosa v živo na spletni strani Bele hiše in nedavna izjava podpredsednika ZDA JD Vancea, da je "pripravljen, da postane predsednik, če se Trumpu zgodi kaj tragičnega".

Donald Trump
Novice Kje je Donald Trump? Širijo se divje govorice.
Branko Soban
Mnenja Čas je za bojkot Izraela
Kamala Harris. Donald Trump.
Novice Trump ji je ukinil zaščito tajne službe
teorije zarote ZDA Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.