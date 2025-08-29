Ameriški predsednik Donald Trump je nekdanji podpredsednici Kamali Harris preklical zaščito tajne službe, je po poročanju ameriških medijev danes potrdila Bela hiša. Harris je bila po odhodu s položaja upravičena do šestmesečne zaščite, ki pa ji je bila v skladu z ukazom takratnega predsednika Joeja Bidna podaljšana za eno leto.

Trumpova administracija je prekinila podaljšanje zaščite tajne službe, ki jo je nekdanji predsednik Biden odobril za Harris, je poročala ameriška mreža CNN. Pri tem se sklicuje na pismo, ki ga je nekdanji podpredsednici v četrtek poslal Trump. V njem piše, da bo Harris zaščita odvzeta s 1. septembrom.

Podpredsedniki v ZDA imajo običajno šest mesecev varnostne zaščite po odhodu s položaja. Za Harris se je to obdobje končalo 21. julija. Vendar pa ji je Biden pred koncem svojega mandata zaščito podaljšal za dodatno leto, in sicer v skladu z direktivo, ki doslej ni bila razkrita javnosti, ob sklicevanju na vire, seznanjene z zadevo, še poroča CNN.

Ni edina

Trump je kmalu po nastopu svojega drugega mandata konec januarja ukinil zaščito tajne službe tudi drugim politikom in svojim nekdanjim sodelavcem, ki so bili kritični do njega. Med njimi sta bila tudi bivši državni sekretar Mark Pompeo in nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton. Trump sicer meni, da nihče ni upravičen do dosmrtne zaščite samo zato, ker je delal v zvezni vladi.

Vladno varovanje je Trump ukinil tudi za Hunterja in Ashley Biden, sina in hčerko svojega predhodnika. Nekdanjim predsednikom ZDA sicer zaščita tajne službe pripada do smrti.