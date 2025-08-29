Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
29. 8. 2025,
16.24

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
ukinitev Kamala Harris Donald Trump tajna služba zaščita ZDA

Petek, 29. 8. 2025, 16.24

54 minut

Trump ukinil zaščito nekdanji podpredsednici Kamali Harris

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kamala Harris. Donald Trump. | Harris, demokratska predsedniška kandidatka, je na lanskih volitvah izgubila proti republikancu Trumpu, vendar ni izključila ponovne kandidature leta 2028. | Foto Reuters

Harris, demokratska predsedniška kandidatka, je na lanskih volitvah izgubila proti republikancu Trumpu, vendar ni izključila ponovne kandidature leta 2028.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je nekdanji podpredsednici Kamali Harris preklical zaščito tajne službe, je po poročanju ameriških medijev danes potrdila Bela hiša. Harris je bila po odhodu s položaja upravičena do šestmesečne zaščite, ki pa ji je bila v skladu z ukazom takratnega predsednika Joeja Bidna podaljšana za eno leto.

Trumpova administracija je prekinila podaljšanje zaščite tajne službe, ki jo je nekdanji predsednik Biden odobril za Harris, je poročala ameriška mreža CNN. Pri tem se sklicuje na pismo, ki ga je nekdanji podpredsednici v četrtek poslal Trump. V njem piše, da bo Harris zaščita odvzeta s 1. septembrom.

Podpredsedniki v ZDA imajo običajno šest mesecev varnostne zaščite po odhodu s položaja. Za Harris se je to obdobje končalo 21. julija. Vendar pa ji je Biden pred koncem svojega mandata zaščito podaljšal za dodatno leto, in sicer v skladu z direktivo, ki doslej ni bila razkrita javnosti, ob sklicevanju na vire, seznanjene z zadevo, še poroča CNN.

Ni edina

Trump je kmalu po nastopu svojega drugega mandata konec januarja ukinil zaščito tajne službe tudi drugim politikom in svojim nekdanjim sodelavcem, ki so bili kritični do njega. Med njimi sta bila tudi bivši državni sekretar Mark Pompeo in nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton. Trump sicer meni, da nihče ni upravičen do dosmrtne zaščite samo zato, ker je delal v zvezni vladi.

Vladno varovanje je Trump ukinil tudi za Hunterja in Ashley Biden, sina in hčerko svojega predhodnika. Nekdanjim predsednikom ZDA sicer zaščita tajne službe pripada do smrti.

Trump, carine
Novice Bruselj predlaga znižanje carin na uvoz iz ZDA
Harvard
Novice Trump omejuje bivanje študentov in novinarjev v ZDA
Vladimir Putin in Donald Trump
Novice Razkrito: to so tajne kupčije med Trumpom in Putinom
ukinitev Kamala Harris Donald Trump tajna služba zaščita ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.