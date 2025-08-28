Trump omejuje bivanje študentov in novinarjev v ZDA

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je danes uvedla strožje omejitve glede trajanja bivanja tujih študentov in novinarjev v ZDA. Gre za najnovejši poskus zaostritve zakonitega priseljevanja v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V skladu s predlagano spremembo tujci s študentskimi vizumi v ZDA ne bodo smeli ostati več kot štiri leta.

Tuji novinarji bodo v državi lahko ostali do 240 dni, nakar bodo lahko zaprosili za podaljšanje bivanja za novih 240 dni. Vendar pa ne bodo smeli ostati dlje, kot traja njihova novinarska naloga. Kitajski novinarji bodo lahko medtem v državi ostali največ 90 dni.

Do zdaj je ZDA tujim študentom oziroma novinarjem običajno izdajala vizume za čas trajanja njihovega študentskega izobraževanja ali novinarskega dela oziroma naloge. V vsakem primeru noben neimigrantski vizum ni bil veljaven za obdobje več kot desetih let.

Predlagane spremembe so bile objavljene v zveznem registru. S tem se je začelo kratko obdobje za javne pripombe, preden bo ukrep začel veljati.

Odvračalni ukrep?

Ministrstvo za domovinsko varnost je zatrdilo, da je več tujcev za nedoločen čas podaljševalo svoj študij, da so lahko v ZDA za vedno ostali kot "študenti". V akademskem letu 2023–24 so ZDA sicer sprejele več kot 1,1 milijona tujih študentov.

Skupina, ki zastopa vodstvene delavce ameriških fakultet in univerz, je najnovejšo potezo Trumpove administracije obsodila kot nepotrebno birokratsko oviro, ki posega v akademsko odločanje in bi lahko še dodatno odvrnila potencialne študente, ki bi sicer prispevali k raziskavam in ustvarjanju delovnih mest, navaja AFP.