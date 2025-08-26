Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Trump državam z digitalnimi davki napovedal maščevanje

Donald Trump konkretnih držav ali regij, ki jim je zapretil z ukrepi, ni imenoval.

Donald Trump konkretnih držav ali regij, ki jim je zapretil z ukrepi, ni imenoval.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek zagrozil, da bo države, ki ne bodo ukinile digitalnih davkov, s katerimi škodujejo ameriškim tehnološkim podjetjem, obremenil z novimi carinami na uvoz v ZDA in omejitvami izvoza ameriških čipov.

Trump se je na svojem družbenem omrežju Truth Social obregnil predvsem ob "države z digitalnimi davki, zakonodajo, pravili ali predpisi", ki da so vsi vzpostavljeni, da bi "škodovali ali diskriminirali ameriški tehnološki sektor", poročajo tuje tiskovne agencije.

"ZDA in ameriška tehnološka podjetja ne bodo več svetovni šparovček ali predpražnik. Izkažite spoštovanje do ZDA in naših neverjetnih tehnoloških podjetij ali pa razmislite o posledicah," je izpostavil ameriški predsednik.

Države, ki uvajajo davke na digitalne storitve, je sicer kritiziral že prej. Tak davek je na primer želela uvesti Kanada, a se je junija, potem ko so se njeni trgovinski odnosi z ZDA močno poslabšali – Trump je kot povračilni ukrep zoper načrtovani davek prekinil trgovinska pogajanja z Ottawo – temu odrekla.

Okrcal EU

Trump se je že obregnil tudi ob zakonodajo EU, za katero je ocenil, da je "namenjena škodovanju ali diskriminaciji ameriške tehnologije", hkrati pa da "daje popolno prepustnico največjim kitajskim tehnološkim podjetjem".

EU ima uzakonjena akta o digitalnih trgih (DMA) in o digitalnih storitvah (DSA), ki urejata konkurenco in moderiranje vsebin.

Združeno kraljestvo ima tudi davek na digitalna podjetja.

Držav ni imenoval

Trump sicer konkretnih držav ali regij, ki jim je zapretil z ukrepi, ni imenoval. Je pa že februarja podpisal izvršni ukaz, s katerim je odprl možnost vzpostavitve preiskav več držav, ki si jih je v tej luči kot tarčo zadal že v prvem mandatu – med njimi so Francija, Italija, Španija in Združeno Kraljestvo.

Največja tehnološka podjetja, kot so Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft in Apple, so ameriška, njihovi izvršni direktorji pa tesno sodelujejo z ameriškim predsednikom, že vse odkar je lani zmagal na predsedniških volitvah.

