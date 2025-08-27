Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši gostil srečanje o Gazi po končanju vojne, je v torek napovedal njegov posebni odposlanec Steve Witkoff. V Washingtonu se bo danes mudil tudi izraelski zunanji minister Gideon Sar, ki ga bo gostil državni sekretar Marco Rubio.

"Jutri imamo v Beli hiši veliko srečanje, ki ga bo vodil predsednik," je v torek za televizijo Fox News dejal Witkoff in dodal, da pripravljajo obsežen načrt za Gazo po vojni. Podrobnosti ni predstavil, je pa menil, da bodo ljudje videli, kako trden in dobronameren je.

Riviera Bližnjega vzhoda

Trump je februarja menil, da bi lahko ZDA prevzele nadzor nad območjem Gaze, ga obnovile ter iz njega naredile "riviero Bližnjega vzhoda". Prebivalce bi umaknili v Egipt in Jordanijo.

Medtem ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu načrt pozdravil, so ga zavrnile in ostro kritizirale arabske in večina zahodnih držav, Združeni narodi pa so posvarili pred etničnim čiščenjem Gaze.

Izraelska vlada je medtem v začetku avgusta potrdila načrt z zasedbo mesta Gaze in vzpostavitvijo civilne uprave, a natančni načrti Izraela v Gazi ostajajo nejasni.

Za zdaj ni na vidiku niti dogovora v pogajanjih med Hamasom in Izraelom, med katerima posredujejo Katar, Egipt in ZDA. Doslej se je stranema uspelo dogovoriti o dveh prekinitvah ognja, številni krogi pogajanja pa še niso prinesli dokončnega končanja konflikta, ki traja od oktobra 2023.

Zadnji predlog posrednikov vključuje 60-dnevno prekinitev ognja in izmenjavo izraelskih talcev za palestinske zapornike. Potem ko je Hamas pred tednom dni pristal na predlog, Izrael uradno še ni odgovoril. Še vedno naj bi zahteval sočasno izpustitev vseh preostalih talcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.