Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
9. 12. 2025,
8.07

23 minut

Trump: Evropa gre v napačno smer

Donald Trump | Na dogodku s kmeti v Beli hiši je dodal, da ZDA niso želele, da se Evropa spremeni v tolikšni meri, a ni pojasnil, kaj točno je imel v mislih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. | Foto Reuters

Na dogodku s kmeti v Beli hiši je dodal, da ZDA niso želele, da se Evropa spremeni v tolikšni meri, a ni pojasnil, kaj točno je imel v mislih, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek ostro kritiziral Evropo in dejal, da gre v napačno smer.

"Evropa gre v napačno smer. To je zelo slabo, zelo slabo za ljudi," je poudaril Trump. Menil je tudi, da mora biti Evropa pri mnogih stvareh zelo previdna.

Trump je prvotno odgovarjal na vprašanje novinarja o večmilijonski kazni, ki jo je Evropska komisija naložila družbenemu omrežju X. "To je grdo," je dejal Trump in dodal, da bo več o tem povedal, ko bo v celoti seznanjen s primerom.

Do Evrope je ostra tudi prejšnji teden objavljena nova ameriška strategija nacionalne varnosti. Iz nje je razvidno, da Trump posredno kritizira prizadevanja za omejevanje skrajno desnih strank v Evropi in takšna dejanja označuje za politično cenzuro. Nakazuje tudi, da bodo migracije temeljito spremenile evropsko identiteto do te mere, da bi to lahko škodovalo zavezništvu z ZDA. Priznava pa gospodarske in druge prednosti Evrope ter to, kako je partnerstvo Amerike z večino celine pomagalo ZDA.

nacionalna varnost predsednik kritike Evropa ZDA Donald Trump
