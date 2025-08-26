V ponedeljek se je na pročelju stavbe ministrstva za delo v Washingtonu pojavil ogromen portret ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Fotografija je iz časa njegove druge inavguracije, ne manjkata pa niti logotip njegove pobude Amerika 250 in slogan Najprej ameriški delavci. Razprostira se čez tri nadstropja stavbe, piše Newsweek.

Poteza je na družbenih omrežjih povzročila burne odzive, mnogi pa so jo primerjali s praksami totalitarnih režimov. "Videti je kot nekaj, kar sem že videl ..." je na X zapisal demokratski kongresnik Jim McGovern in priložil fotografijo portreta severnokorejskega voditelja Kim Džong Una in njegovega očeta.

Politolog Evan A. Feigenbaum je potegnil vzporednico s kitajskim diktatorjem in zapisal: "Močne vibracije predsednika Maa." Uradni profil kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma na X je objavil fotografijo ljudi, ki se klanjajo sliki Maa, s sarkastičnim napisom: "HVALA, SLAVNI VODJA!"

Roy Norton, izredni profesor na Univerzi v Waterlooju, je dodal svoje opažanje: "Pred kratkim sem bil v Dušanbeju v Tadžikistanu, nekdanji sovjetski republiki. Tudi na tamkajšnjih vladnih stavbah od leta 1994 visijo plakati njihovega predsednika Emomalija Rahmona."

Kult osebnosti – iz zgodovine znana praksa

Avtoritarni voditelji že dolgo uporabljajo portrete in transparente za projiciranje moči, javne stavbe pa spreminjajo v orodja za osebno poveličevanje.

V Sovjetski zvezi je v javnem prostoru desetletja prevladoval obraz Josefa Stalina, ki ga je prikazoval kot vsevednega in junaškega voditelja.

Podobno je bil med kitajsko kulturno revolucijo vseprisoten portret Mao Cetunga. Drugi diktatorji, kot sta Rafael Trujillo v Dominikanski republiki ali Saparmurat Nijazov v Turkmenistanu, so šli še korak dlje in po sebi preimenovali mesta in samim sebi v čast postavljali zlate kipe.

Trump odkrito o diktaturi

Kritike je dodatno zaskrbelo dejstvo, da se je Trump sam že večkrat poigraval z idejo o diktaturi. Pred svojim drugim mandatom je dejal, da bo že prvi dan na položaju diktator, ta teden pa je namignil, da bi mnogim Američanom morda bil všeč diktator.

To je izjavil v odgovoru na vprašanja o grožnji, da bo po Washingtonu nacionalno gardo napotil tudi v Chicago in druga mesta. Hkrati kritizira demokrate, ki temu nasprotujejo. "Pravijo: 'Ne potrebujemo ga! Svoboda! Svoboda! On je diktator! On je diktator!' Mnogi ljudje pravijo, da bi si morda želeli diktatorja," naj bi dejal in dodal: "Nisem diktator. Sem človek zdrave pameti in pameten človek."

Za zdaj še ni znano, ali Trumpova administracija namerava podobne portrete postaviti tudi na druge stavbe ministrstva. To ne bi bilo prvič. V začetku pomladi je bil na stavbi ministrstva za kmetijstvo razstavljen transparent z istim predsedniškim portretom, vendar v kombinaciji s podobo Abrahama Lincolna.