Kje je Donald Trump? Širijo se divje govorice.

Družbeno omrežje X, nekdanji Twitter, so v noči na soboto preplavile številne objave uporabnikov, ki se sprašujejo, kje je ameriški predsednik Donald Trump, ki naj se v javnosti ne bi pojavil že od torka, in celo odkrito namigujejo, da je morda umrl. Ugibanja so dodatno podžgale fotografije modric na Trumpovih dlaneh, nenadna prekinitev prenosa v živo na spletni strani Bele hiše in nedavna izjava podpredsednika ZDA, da je "pripravljen, da postane predsednik, če se Trumpu zgodi kaj tragičnega".

Predsednik ZDA Donald Trump se je v javnosti oziroma na fotografijah in videoposnetkih večjih ameriških medijev nazadnje pojavil med sestankom kabineta Bele hiše v torek, 26. avgusta.

V sredo, 27. avgusta, je ameriški podpredsednik JD Vance v intervjuju za medij USA Today nato dejal, da je pripravljen prevzeti položaj predsednika ZDA v primeru, da se Donaldu Trumpu zgodi kaj resnično tragičnega.

Je Trump zelo bolan?

Čeprav je šlo za razmeroma običajen komentar Vancea glede nasledstva v Beli hiši, so nekateri na spletu že močno zastrigli z ušesi. Izjava podpredsednika ZDA je namreč sledila seriji fotografij hrbtišča dlani Donalda Trumpa, na kateri je bila vidna velika modrica, in ugibanj, ali ameriškemu predsedniku močno peša zdravje.

Roke Donalda Trumpa, 25. avgust 2025 Foto: Reuters

V Beli hiši so medtem že julija potrdili, da Trump boleha za kronično vensko insuficienco, zaradi katere mu otekajo noge.

Zadnji dejavnik je bil prenos v živo na spletni strani Bele hiše, ki se je v petek nenadoma končal brez pojasnila. To je bilo dovolj, da se je na spletu, predvsem na družbenem omrežju X in Facebooku, sprožil plaz govoric.

Novice v živo na spletni strani Bele hiše so se v petek nenadoma zaustavile. Foto: Posnetek zaslona

Divje teorije

Kot poroča britanski medij Mirror, je na platformi X v noči na soboto nato dobesedno eksplodiral trend z naslovom "Kje je Donald Trump?", pa tudi "Trump je mrtev".

"Kje je Trump?" Foto: Posnetek zaslona

Na tisoče uporabnikov se namreč sprašuje, kaj se dogaja s predsednikom ZDA, ki je sicer znan po zelo rednem pojavljanju v javnosti, zdaj pa se objektivom kamer ni nastavil že skoraj štiri dni.

"Kje je Donald Trump" je danes ena najbolj vročih političnih tem na družbenem omrežju X. Foto: Posnetek zaslona

Mnogi so zato začeli širiti tudi govorico, da je Donald Trump morda umrl, Bela hiša pa tega še ni pripravljena razkriti javnosti. Nekateri uporabniki to glede na njihove objave tudi trdno verjamejo, pa čeprav za to ni nobenih konkretnih dokazov.

Nekaterim uporabnikom X se zdi zelo sumljivo dejstvo, da Donald Trump niti ta konec tedna in niti v ponedeljek, ko v ZDA obeležujejo praznik dela, na urniku nima prav nobenih dogodkov:

Trump has no public events scheduled all weekend. Don’t believe he was seen today either. pic.twitter.com/PKAvVFk4KA — Laura Rozen (@lrozen) August 29, 2025

Trump je še vedno zelo aktiven na svojem družbenem omrežju

Donald Trump je kljub temu, da se v zadnjih dneh ni pojavil v javnosti, še vedno aktiven na svojem profilu na družbenem omrežju Truth Social. V noči na soboto je v svojem slogu objavil daljšo kritiko na račun pritožbenega sodišča v ZDA, ki je v petek odločilo, da predsednik ZDA nima pooblastil za uvedbo vzajemnih in nekaterih drugih carin v skladu z zakonom o izrednih razmerah. Od torkovega srečanja kabineta Bele hiše je na omrežju sicer delil več deset objav.

A nekaterih najbolj zavzetih podpornikov teorije, da je s predsednikom ZDA nekaj zelo narobe, objave na Truth Social ne prepričajo, saj bi po njihovem mnenju Trump lahko imel zaposleno osebje, ki na platformi objavlja v njegovem imenu.