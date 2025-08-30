Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Sobota,
30. 8. 2025,
11.06

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
smrt Bela hiša Donald Trump

Sobota, 30. 8. 2025, 11.06

38 minut

Kje je Donald Trump? Širijo se divje govorice.

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
Donald Trump | 26. avgust 2025: to je ena od zadnjih fotografij Donalda Trumpa. | Foto Reuters

26. avgust 2025: to je ena od zadnjih fotografij Donalda Trumpa.

Foto: Reuters

Družbeno omrežje X, nekdanji Twitter, so v noči na soboto preplavile številne objave uporabnikov, ki se sprašujejo, kje je ameriški predsednik Donald Trump, ki naj se v javnosti ne bi pojavil že od torka, in celo odkrito namigujejo, da je morda umrl. Ugibanja so dodatno podžgale fotografije modric na Trumpovih dlaneh, nenadna prekinitev prenosa v živo na spletni strani Bele hiše in nedavna izjava podpredsednika ZDA, da je "pripravljen, da postane predsednik, če se Trumpu zgodi kaj tragičnega".

Predsednik ZDA Donald Trump se je v javnosti oziroma na fotografijah in videoposnetkih večjih ameriških medijev nazadnje pojavil med sestankom kabineta Bele hiše v torek, 26. avgusta.

V sredo, 27. avgusta, je ameriški podpredsednik JD Vance v intervjuju za medij USA Today nato dejal, da je pripravljen prevzeti položaj predsednika ZDA v primeru, da se Donaldu Trumpu zgodi kaj resnično tragičnega.

Vladimir Putin in Donald Trump
Novice Razkrito: to so tajne kupčije med Trumpom in Putinom

Je Trump zelo bolan?

Čeprav je šlo za razmeroma običajen komentar Vancea glede nasledstva v Beli hiši, so nekateri na spletu že močno zastrigli z ušesi. Izjava podpredsednika ZDA je namreč sledila seriji fotografij hrbtišča dlani Donalda Trumpa, na kateri je bila vidna velika modrica, in ugibanj, ali ameriškemu predsedniku močno peša zdravje.

Roke Donalda Trumpa, 25. avgust 2025 | Foto: Reuters Roke Donalda Trumpa, 25. avgust 2025 Foto: Reuters

V Beli hiši so medtem že julija potrdili, da Trump boleha za kronično vensko insuficienco, zaradi katere mu otekajo noge.

Zadnji dejavnik je bil prenos v živo na spletni strani Bele hiše, ki se je v petek nenadoma končal brez pojasnila. To je bilo dovolj, da se je na spletu, predvsem na družbenem omrežju X in Facebooku, sprožil plaz govoric.

Novice v živo na spletni strani Bele hiše so se v petek nenadoma zaustavile. | Foto: Posnetek zaslona Novice v živo na spletni strani Bele hiše so se v petek nenadoma zaustavile. Foto: Posnetek zaslona

Divje teorije

Kot poroča britanski medij Mirror, je na platformi X v noči na soboto nato dobesedno eksplodiral trend z naslovom "Kje je Donald Trump?", pa tudi "Trump je mrtev".

"Kje je Trump?" | Foto: Posnetek zaslona "Kje je Trump?" Foto: Posnetek zaslona

Na tisoče uporabnikov se namreč sprašuje, kaj se dogaja s predsednikom ZDA, ki je sicer znan po zelo rednem pojavljanju v javnosti, zdaj pa se objektivom kamer ni nastavil že skoraj štiri dni. 

"Kje je Donald Trump" je danes ena najbolj vročih političnih tem na družbenem omrežju X. | Foto: Posnetek zaslona "Kje je Donald Trump" je danes ena najbolj vročih političnih tem na družbenem omrežju X. Foto: Posnetek zaslona

Mnogi so zato začeli širiti tudi govorico, da je Donald Trump morda umrl, Bela hiša pa tega še ni pripravljena razkriti javnosti. Nekateri uporabniki to glede na njihove objave tudi trdno verjamejo, pa čeprav za to ni nobenih konkretnih dokazov.

Nekaterim uporabnikom X se zdi zelo sumljivo dejstvo, da Donald Trump niti ta konec tedna in niti v ponedeljek, ko v ZDA obeležujejo praznik dela, na urniku nima prav nobenih dogodkov:

Trump je še vedno zelo aktiven na svojem družbenem omrežju

Donald Trump je kljub temu, da se v zadnjih dneh ni pojavil v javnosti, še vedno aktiven na svojem profilu na družbenem omrežju Truth Social. V noči na soboto je v svojem slogu objavil daljšo kritiko na račun pritožbenega sodišča v ZDA, ki je v petek odločilo, da predsednik ZDA nima pooblastil za uvedbo vzajemnih in nekaterih drugih carin v skladu z zakonom o izrednih razmerah. Od torkovega srečanja kabineta Bele hiše je na omrežju sicer delil več deset objav.

A nekaterih najbolj zavzetih podpornikov teorije, da je s predsednikom ZDA nekaj zelo narobe, objave na Truth Social ne prepričajo, saj bi po njihovem mnenju Trump lahko imel zaposleno osebje, ki na platformi objavlja v njegovem imenu.

Donald Trump, srečanje z Ursulo von der Leyen
Novice Hud udarec za Donalda Trumpa
Harvard
Novice Trump omejuje bivanje študentov in novinarjev v ZDA
Jean Pormanove
Novice Je mladi bogataš po smrti Francoza, ki so jo prenašali v živo, v velikih težavah?
smrt Bela hiša Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.