Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Sreda,
27. 8. 2025,
13.06

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

Natisni članek

Natisni članek
digizgodbe tožba policija Kick Francija smrt

Sreda, 27. 8. 2025, 13.06

1 ura, 5 minut

Je mladi bogataš po smrti Francoza, ki so jo prenašali v živo, v velikih težavah?

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31
Jean Pormanove | Raphael Graven oziroma Jean Pormanove je več kot deset dni brez premora prenašal različne oblike trpinčenja. | Foto Jean Pormanove / Instagram

Raphael Graven oziroma Jean Pormanove je več kot deset dni brez premora prenašal različne oblike trpinčenja.

Foto: Jean Pormanove / Instagram

Po tem ko je po maratonskem večdnevnem prenosu v živo na spletni platformi Kick po dolgotrajnem trpinčenju 18. avgusta umrl 46-letni Francoz Raphael Graven, je francoska vlada vložila tožbo zoper avstralski Kick. Po družbenih omrežjih je medtem zaokrožila informacija, da je bil med največjimi donatorji, ki so Gravena z darili spodbujali k poniževanju samega sebe, tudi 30-letni milijarder Ed Craven, solastnik Kicka.

padalka jade damarell
Novice Le dan po koncu razmerja je s skoraj pet tisoč metrov skočila v smrt

Smrt 46-letnega Francoza, ki je bil na spletni platformi Kick znan po vzdevku Jean Pormanove, po ugotovitvah obdukcije sicer ni bila posledica dejanj tretjih oseb, izvršenih med več kot desetdnevnim prenosom v živo na platformi Kick, med katerim je bil Graven oziroma Pormanove med drugim tarča udarcev, brc, vrženih kosov pohištva in siljenja k uživanju zdravju potencialno škodljivih snovi.

Francoska vlada avstralski Kick kljub temu toži zaradi domnevne malomarnosti in omogočanja okoliščin oziroma nudenja (spletnega) okolja, v katerem se lahko zgodijo takšne tragedije, danes poročajo francoski mediji. 

Graven oziroma Pormanove (levo) je med prenosom v živo med drugim užival strupene snovi in zaradi izzivov, ki so mu jih postavili gledalci, utrpel različne telesne poškodbe. Sodeč po zadnjih posnetkih Gravena, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je bil že povsem izmučen, druge osebe pa so ga še vedno pretepale in ga obmetavale z najrazličnejšimi predmeti. Skupaj z več osebami, ki so v prenosu tudi aktivno sodelovale, so prenos opisali kot "deset dni in noči mučenja". | Foto: Posnetek zaslona Graven oziroma Pormanove (levo) je med prenosom v živo med drugim užival strupene snovi in zaradi izzivov, ki so mu jih postavili gledalci, utrpel različne telesne poškodbe. Sodeč po zadnjih posnetkih Gravena, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je bil že povsem izmučen, druge osebe pa so ga še vedno pretepale in ga obmetavale z najrazličnejšimi predmeti. Skupaj z več osebami, ki so v prenosu tudi aktivno sodelovale, so prenos opisali kot "deset dni in noči mučenja". Foto: Posnetek zaslona

Tožilstvo v Parizu je medtem oznanilo preiskavo dejavnosti platforme Kick. Zanimalo jih bo predvsem, ali Kick, ki je znan po izredno ohlapnem moderiranju vsebin, zavestno omogoča predvajanje videoposnetkov namernih napadov na osebno integriteto posameznikov, ki so bili zaradi tega morda tudi ogroženi, so sporočili. Preverili bodo tudi, ali Kick spoštuje evropski Akt o digitalnih storitvah, ki ponudnikom spletnh platform nalaga odgovornost, da morebitno ogrožanje varnosti ali življenj uporabnikov prijavijo pristojnim organom.

silhueta, računalnik, zaslon
Novice Grozljiva smrt v Italiji posledica izziva na družbenem omrežju?

Med tistimi, ki so Gravena spodbujali k trpljenju, je bil tudi solastnik Kicka

Na družbenem omrežju X je medtem zaokrožila informacija, da je bil med največjimi petimi donatorji Gravenovega profila jeanpormanove – Kick podobno kot druge platforme za prenose v živo gledalcem omogoča, da finančno podprejo ustvarjalce vsebin – tudi Avstralec Ed Craven, soustanovitelj in solastnik platforme Kick.

30-letni Craven je platformo Kick leta 2022 ustanovil s poslovnim partnerjem Bijanom Tehranijem. Skupaj sta ustanovila še eno od največjih spletnih igralnic na svetu, Stake. 

Vrednost premoženja Eda Cravena po oceni poslovnega medija Forbes znaša kar 2,42 milijarde evrov, kar ga uvršča na seznam najbogatejših Avstralcev.

Ed Craven je obogatel na krilih spletnih iger na srečo. | Foto: X / Posnetek zaslona Ed Craven je obogatel na krilih spletnih iger na srečo. Foto: X / Posnetek zaslona

Iz podjetja Kick so po smrti Raphaela Gravena medtem sporočili, da so užaloščeni zaradi njegove smrti in da njegovim bližnjim izrekajo globoko sožalje. Zavezali so se tudi, da bodo pri preiskavi njegove smrti in vsebin, ki jih platforma ponuja gledalcem v Franciji, zavzeto sodelovali s francoskimi pristojnimi organi.

digizgodbe tožba policija Kick Francija smrt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.