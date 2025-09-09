Trump napadel Toma Hanksa

ZDA so znova ujete v kulturni spor. Tom Hanks je ostal brez priznanja na vojaški akademiji West Point, potem ko je predsednik Trump ostro kritiziral njegova politična stališča. Akademija je brez pojasnil odpovedala podelitev najvišjega priznanja za civiliste.

Ameriški predsednik Donald Trump je javno napadel igralca Toma Hanksa, potem ko je prestižna vojaška akademija West Point, kot poroča The Guardian, odpovedala načrtovano slovesnost, na kateri bi Hanks prejel nagrado Sylvanus Thayer 2025. Gre za najvišje priznanje, ki ga akademija podeljuje civilistom za prispevek k narodni blaginji in vrednotam.

Akademija je svojo odločitev sporočila brez konkretnih pojasnil. V interni izjavi je upokojeni polkovnik Mark Bieger zapisal, da odpoved "omogoča akademiji, da se osredotoči na svojo temeljno nalogo, torej pripravo kadetov na vodenje, boj in zmago". Kako bi slovesnost ovirala to poslanstvo, ni pojasnil.

Trump: Ne potrebujemo prebujenih prejemnikov nagrad

Trump je novico pozdravil z objavo na svojem družbenem omrežju: "Naša velika akademija West Point, ki je vsak dan boljša, je pametno odpovedala slovesnost za igralca Toma Hanksa. Pomembna poteza! Ne potrebujemo destruktivnih, prebujenih prejemnikov, ki prejemajo naša cenjena ameriška priznanja!!! Upam, da bodo tudi podeljevalci oskarjev in drugih lažnih nagradnih oddaj ponovno pregledali svoja pravila – v imenu pravičnosti. Gledanost bo šla iz mrtvih številk naravnost gor!"

Hanks: igralec, ki je posvetil kariero tudi vojakom

Tom Hanks velja za enega najbolj spoštovanih ameriških igralcev z dolgo zgodovino upodabljanja vojakov in podpore veteranom. V vojaških vlogah je med drugim nastopil kot kapitan John Miller v filmu Reševanje vojaka Ryana, Forrest Gump, ki služi v vietnamski vojni, poveljnik Ernie Krause v filmu Greyhound, za katerega je napisal tudi scenarij, kapitan Phillips v resnični zgodbi o ugrabitvi ladje ...

Tom Hanks je naklonjen demokratom, od koder morda izvira Trumpova zamera. Foto: Guliverimage

Hanks je bil tudi častni član elitne enote Rangerjev ameriške vojske. Leta 2016 mu je predsednik Barack Obama podelil najvišje civilno priznanje – predsedniško medaljo svobode.

Razlog odpovedi politična ozadja?

Hanks je v preteklosti javno podprl več demokratskih kandidatov, vključno z Barackom Obamo, Hillary Clinton in Joejem Bidnom, kar naj bi v Trumpovih konservativnih krogih veljalo za sporno. Kritiki domnevajo, da je bila prav njegova politična pripadnost razlog za odpoved priznanja.

Trump še vedno jezen zaradi emmyjev

Trump, ki se je tudi sam pojavil v več filmih in oddajah, vključno z vlogo v Sam doma 2, je večkrat izrazil zamero, ker za svojo resničnostno oddajo The Apprentice nikoli ni prejel nagrade emmy. Večkrat je izjavil, da je bil ogoljufan, da bi si nagrado zaslužil in da je vse skupaj le politika.