Prekipelo naj bi tudi Trumpu. Ali za tem res ni povratka?

Ameriški predsednik Donald Trump je danes v Beli hiši potrdil, da je zaradi vojne v Ukrajini "pripravljen na drugo fazo sankcij proti Rusiji". Njegov komentar sledi enemu najhujših napadov na Kijev po začetku vojne, v katerem so Rusi zadeli celo ukrajinsko vladno palačo. To ni prvič, da Trump napoveduje strožje sankcije za Rusijo, a je vprašanje, koliko časa še lahko vztraja v prijaznem odnosu s Putinom.

V zadnjih tednih je ameriški predsednik Donald Trump zrazil vse večje nezadovoljstvo z Moskvo, a se je doslej vzdržal strožjih ukrepov. Tako Trump kot evropski voditelji so po srečanju z Vladimirjem Putinom prejšnji mesec na Aljaski in kasneje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Washingtonu, upali, da sta strani bližje zaustavitvi konflikta. A se je vnovič izkazalo, da Putin ni pripravljen na noben komprimis, ki odstopa od zahtev po priključitvi vseh zasedenih regij.

Trump je na vprašanje novinarjev, ali je pripravljen zaostriti sankcije proti Rusiji, odgovoril pritrdilno.

Asked whether he was ready for a second phase of sanctions against Russia, Trump gave a swift and seemingly unconsidered “I am.” pic.twitter.com/cFtdG10Gcc — WarTranslated (@wartranslated) September 7, 2025

Kako dolgo lahko zdrži rusko gospodarstvo?

"Pripravljeni smo povečati pritisk na Rusijo, vendar želimo, da nam sledijo naši evropski partnerji," je danes prej dejal ameriški finančni minister Scott Bessent in dodal: "Zdaj gre za to, kako dolgo lahko zdrži ukrajinska vojska in kako dolgo lahko zdrži rusko gospodarstvo," je dejal Bessent.

"Če ZDA in Evropska unija uvedeta dodatne sankcije, vključno s sekundarnimi tarifami za države, ki kupujejo rusko nafto, se bo rusko gospodarstvo popolnoma sesulo in to bo predsednika Putina pripeljalo za pogajalsko mizo," je dodal.

Največji zračni napad doslej

Prejšnji mesec je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa uvedla 50-odstotne carine na blago iz Indije zaradi nakupa ruske nafte, kar predstavlja ene najvišjih carin, ki jih je kdajkoli uvedla proti kateri koli državi.

Rusija je sinoči izvedla največji zračni napad na Kijev od začetka vojne. Izstrelila je približno 800 brezpilotnih letal in raket, prvič pa je bila poškodovana tudi ukrajinska vladna stavba, v napadih pa so bili ubiti najmanj trije civilisti, vključno z dvomesečnim dojenčkom. Ranjenih je bilo več kot 40 ljudi.