Ka. N., STA

9. 9. 2025,
12.57

Torek, 9. 9. 2025, 12.57

33 minut

V ruskih napadih na vzhodu Ukrajine najmanj 20 mrtvih

Ka. N., STA

Kijev, Ukrajina, reševanje, žrtve | Foto Reuters

Foto: Reuters

Današnji zračni ruski napadi v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine so terjali najmanj 20 smrtnih žrtev, je na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po navedbah guvernerja regije je bilo ob tem ranjenih tudi več kot 20 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Brutalen ruski zračni napad z letalsko bombo na podeželsko naselje Jarova v regiji Doneck. Neposredno na ljudi, navadne civiliste," je zapisal Zelenski.

Dodal je, da so ljudje čakali v vrsti na pokojnine, medtem pa je območje zadela vodena letalska bomba. Zraven objave je pripel tudi videoposnetek s kraja napada, na katerem je videti trupla in pogorelo vozilo v bližini otroškega igrišča.

Po navedbah ukrajinskega predsednika je po prvih informacijah umrlo več kot 20 ljudi. Guverner regije Doneck je sporočil, da je v napadih umrlo 21 ljudi, prav toliko jih je tudi ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Jarova, ki leži okoli osem kilometrov od frontne črte in severno od večjih mest Slavjansk in Kramatorsk, je pred začetkom ruske ofenzive štela okoli 1.900 prebivalcev.

Zelenski je po ponovnih ruskih napadih znova pozval zaveznice, naj se odločno odzovejo na napade. "Potreben je odziv ZDA. Potreben je odziv Evrope. Potreben je odziv držav G20. Odločni ukrepi so potrebni, da Rusija preneha prinašati smrt," je sporočil ukrajinski predsednik.

V regiji Doneck je v ponedeljek zvečer napade z droni in raketami izvedla tudi Ukrajina, pri čemer sta bila ubita najmanj dva civilista, še 16 ljudi je bilo ranjenih. Ukrajinske sile so napadle ruska okupirana območja, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Dron je zadel devetnadstropno stanovanjsko stavbo v mestu Makijivka, ena izmed raket pa naj bi zadela nekdanjo tovarno vojaških nadzornih sistemov.

