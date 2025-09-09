Zadnji trenutki življenja nesrečne ukrajinske begunke Irine

Umor 23-letne ukrajinske begunke Irine Zarucke na vlaku mestne železnice v Severni Karolini se je zgodil prejšnji mesec in ko je po spletu zaokrožil nazoren posnetek tega dejanja, je postal glavna medijska novica. Umor je tako še bolj razvnel politične debate o kriminalu v mestih med republikanci in demokrati, ki jih vodijo demokratski župani.

Umor Irine Zarucke se je zgodil 22. avgusta na postaji mestne železnice v Charlottu v Severni Karolini. Irina Zarucka, ki je skupaj z družino leta 2022 zaradi ruske invazije pobegnila v ZDA, je bila do smrti zabodena.

Irina je zatopljena v telefon, ko jo Brown napade

Posnetek umora, ki je zaokrožil po spletu, kaže 23-letno Ukrajinko, kako nič hudega sluteč vstopi v vlak in se usede na sedež. Za njo sedi moški, za katerega zdaj vemo, da je 34-letni Decarlos Brown mlajši.

Med Irino in Brownom ni bilo nobene interakcije ali kakšnega spora, mladenka je bila zatopljena v svoj pametni telefon. Tako tudi ni opazila, kako je moški za njo izvlekel žepni nož, nenadoma vstal in jo začel zabadati.

Trije usodni vbodi v vrat

Brown jo je trikrat zabodel v vrat. Irina se je po približno 30 sekundah sesedla in zaradi ran umrla. Browna so pozneje, ko je mirno odšel z vlaka na naslednji postaji, aretirali in ga obtožili umora prve stopnje.

Mediji zdaj poročajo, da se je Brown v mestnem vlaku vozil brez vozovnice. Po poročanju NY Posta je Brown brezdomec z dolgo kriminalno preteklostjo, ki sega v leto 2011. Aretirali so ga vsaj 14-krat zaradi različnih obtožb, vključno s tatvino, oboroženim ropom, vlomom, napadom in grožnjami.

Napad na sestro, lažni klic na 112

Prestajal je petletno kazen za oborožen rop leta 2014, septembra 2020 so ga izpustili, a so ga v petih mesecih ponovno aretirali zaradi napada na sestro v njenem domu v Charlottu.

Decarlos Brown mlajši je dogoletni prestopnik Njegova mama je medijem povedala, da so mu po izpustitvi iz zapora diagnosticirali shizofrenijo. Graja sodišča, ker so njenemu sinu dovolila, da je zunaj v skupnosti, čeprav so vedela za njegovo preteklo kriminalno preteklost in težave z duševnim zdravjem. Foto: Reuters

V začetku letošnjega januarja se je Brown znova znašel v težavah, potem ko je lažno klical na 112, češ da "umetni material" nadzoruje njegovo telo in osnovne funkcije, kot so prehranjevanje, hoja in govor.

V izjavi pod prisego je bilo še navedeno, da so "policisti Brownu sporočili, da gre za zdravstveno težavo in da ne morejo storiti ničesar več".

Javno ogorčenje zaradi umora

Potem ko je posnetek umora, ki ga je snemala nadzorna kamera v mestnem vlaku, prišel v javnost in zaokrožil po spletu, je sledilo množično ogorčenje. Zlasti republikanci imajo umor za dokaz, da v demokratskih mestih ne morejo obvladovati kriminala. Županja Charlotte je demokratka Vi Lyles.

Irina je prišla v ZDA kot begunka leta 2022. Foto: Reuters

Javno se je med drugim odzval multimilijarder Elon Musk in grajal okrožne sodnike in tožilce, češ da dovoljuje kriminal. Musk za Browna zahteva smrtno kazen.

Napadi na demokratsko županjo

Trumpov prometni minister Sean Duffy je mestne oblasti javno obtožil, da so krive za umor. Po besedah županje Charlotta je umor posledica tragične napake sodišč in sodnikov. Obljubila je, da bo na mesta javnega prevoza napotila več policistov.

Oglasil se je tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki zadnje mesece dviga prah z napotitvami pripadnikov nacionalne garde in tudi vojske v ameriška velemesta, ki jih vodijo demokrati. Umor je opisal kot grozljiv.

Trump o zlobnih ljudeh

"Obstajajo zlobni ljudje. S tem se moramo spopasti. Če se s tem ne spopademo, nimamo države," je še dejal.

V spletni osmrtnici je družina nesrečne ukrajinske mladenke zapisala, da je bila Irina nadarjena in strastna umetnica, imela je rada živali in je bila najsrečnejša, ko je bila obkrožena z družino in ljubljenimi, piše BBC.