Mati in sin Leđiba in Goran Ravlić sta bila obsojena na 45 let zapora zaradi umora Goranove žene Nermine. Obtožnica ju bremeni, da sta lani od sredine maja do konca junija v stanovanju v sarajevski soseski Pofalići duševno in fizično zlorabljala Goranovo ženo in jo na koncu ubila. Preprečila sta ji kakršnokoli komunikacijo z zunanjim svetom. Uničila sta ji mobilni telefon in ji prepovedala zapustiti stanovanje, poroča Klix.ba.

"Stradala sta jo, ji strigla in pulila lase, ji zvezala roke, da se ni mogla upirati. Spolno sta jo zlorabljala in ji zadala več kot sto poškodb, vključno z ugrizi, opeklinami, zlomi in poškodbami genitalij. Zaradi poškodb je umrla," piše v obtožnici.

Osim kazne dugotrajnog zatvora, Goranu Ravliću izrečena je sigurnosna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenjahttps://t.co/PuRNXkAOTr — TV N1 Sarajevo (@N1_BiH) September 2, 2025

Storilca sta načrtovala razkosanje trupla

Truplo žrtve je bilo v stanovanju več dni. Da bi prikrila smrad, sta Goran in Leđiba uporabila različne vrste osvežilcev zraka in dišečih sveč. Obrnila sta se na Latifa Jašarevića, ki je privolil v to, da jima bo pomagal prikriti sledi.

Po Leđibinem naročilu sta se Goran in Latif večkrat odpravila po nakupih v nakupovalna središča, da sta priskrbela sekiro, žago, komplet nožev, več plastičnih škatel, ki vzdržujejo ustrezno temperaturo, amoniak za prenosne hladilne torbe, mlinček za meso, več lepilnih trakov, vreč za smeti, plastične rokavice, plastične obleke, zaščitne maske ter razkužila in čistila.

Truplo so nameravali razkosati. "Goran je sam priznal, da mlinčka za meso ni uporabil, ker ga ni znal," je dejala Melika Murtezić, sodnica na kantonalnem sodišču v Sarajevu.

Izpoved duševno motene osebe

Goran ni zanikal, da je ubil svojo ženo, vendar je ponovil, da umora ni načrtoval. Na eni od obravnav je povedal, da je nenehno pretepal svojo mater.

"Prepričan sem bil, da mama vara mojega pokojnega očeta s sosedi, ki so me želeli oslepiti s kislino. Da se je z njimi srečevala in kovala zaroto proti meni ... Prepričan sem bil, da sosed prihaja k nam domov, da je vedno tam in se skriva pod mizo. Vzel sem svetilko in ga iskal pod mizo," je dejal. "Prosil sem bratranca, naj mi kupi verigo, da se zvežem, da ne bi šel do okna, da me ne bi mogli politi s kislino," je dodal.

Nato je dejal, da je prepričan, da je novi Jezus. "Pogosto imam ta občutek. Lahko napovem dogodke. Napovedal sem potres v Turčiji. Lahko komuniciram z Bogom, niti Jezus ni imel toliko videnj kot jaz," je zatrdil.

Spregovoril je tudi o času, ki ga je preživel v zaporu. Dejal je, da se pogosto pogovarja z mačkami in da ima nenehno občutek, da nekdo prihaja v njegovo celico, čeprav je v njej sam. Kot je dejal, je dvakrat poskušal storiti samomor, a so ga ustavili in nato zvezali.

"Iskreno obžalujem vse. Nisem imel namena storiti tega. Moja mama ni ničesar kriva," je dodal na koncu pričanja.

Pomočnik jo je dobro odnesel

Goranu in Leđibi se je čas, preživet v priporu, vštel v kazen z začetkom junija lani. Sodni senat je za Gorana odredil obvezen psihiatrični pregled v zaporu, kjer bo prestajal kazen.

Goran je bil z odločbo kantonalnega sodišča oproščen plačila sodnih stroškov, Leđiba pa ne. Njun sostorilec Latif je predhodno priznal krivdo in se strinjal z zaporno kaznijo enega leta in desetih mesecev.