"Nad ogenj z ognjem"

Že od poletja 2015, ko je Donald Trump napovedal kandidaturo za predsednika ZDA, se demokrati ubadajo z vprašanjem, kako ustaviti glasnega newyorškega milijarderja in njegovo gibanje Maga. Leta 2020 jim je to uspelo, ne pa tudi v letih 2016 in 2024. Zadnje čase veliko pozornosti vzbuja pristop demokratskega guvernerja Gavina Newsoma. Ta se je odločil za napadalno norčavo politiko oziroma za t. i. trolanje na družbenih omrežjih v Trumpovem slogu. Torej za posnemanje Trumpa. Je to recept za uspeh?

Dark woke, kar bi lahko prevedli kot temačni woke oziroma temačna čuječnost, je oznaka, ki so jo nalepili demokratskemu kalifornijskemu guvernerju Gavinu Newsomu. Pri temačnem woku gre v bistvu za posnemanje Trumpovega pristopa na družbenih omrežjih.

Kaj je temačni woke?

Kot piše New York Times, je to poskus, da bi prekršili politično korektnost, taisto politično korektnost, ki jim jo očitajo republikanci. To zahteva grob in nesramen jezik, a le do določene meje.

V ozadju je preprosta logika: Trump je s svojim pristopom v politiki končal s prijaznostjo in vljudnostjo, zato je čas, da tudi demokrati postanejo bolj ostri in pristni, piše New York Magazine.

Huda kri med Newsom in Trumpom že junija letos

Newsom se je s Trumpom v odmeven javen spor zapletel že junija letos, ko je Trump zaradi nemirov v Kaliforniji, ki so se začeli s protesti proti Trumpovi ostri politiki do priseljencev, na ulice poslal nacionalno gardo in nato še marince.

O tem, kako gre Newsom z ognjem nad ogenj (klin se s klinom izbija, bi lahko rekli Slovenci):

Gavin Newsom is fighting fire with fire. pic.twitter.com/df0sCe2G8f — Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) August 27, 2025

Newsom je Trumpa označil za neuravnovešenega diktatorja, Trump pa mu je v svojem slogu nadel žaljivi vzdevek Newscum (scum bi lahko prevedli kot izmeček, torek novi izmeček, če vzdevek beremo kot sestavljanko besed new in scum).

Kdo je bolj otroški?

Newsom se je odzval z besedami: "To mi je zelo znano – mislim, da me je Newscum klical neki sedmošolec ali osmošolec. Zdaj to počne 78-letnik. Veste, morda bi ga lahko (Trumpa, op. p.) opisali tudi kot nekakšnega odraslega človeka, ki se obnaša kot nezreli otrok."

Zdaj Newsomu zaradi njegovega trolanja in norčevanja iz Trumpa in republikancev na družbenih omrežjih otroško obnašanje očitajo republikanci. Pri republikancih in Trumpovih podpornikih gre seveda za dvojna merila. Ko se Trump obnaša žaljivo in nesramno, ga podpirajo, zdaj pa Newsoma, ko v bistvu posnema Trumpa, označujejo kot nekoga, ki se obnaša otroško in deluje razdiralno, česar, kot trdijo republikanci, ameriški volivci ne podpirajo.

Newsomu narašča podpora

Do volitev leta 2028 je še daleč, a za zdaj se zdi, da Newsomov napadalni pristop do Trumpa deluje. Ena od zadnjih anket je pokazala, da se podpora Newsomu povečuje. Kalifornijskega guvernerja podpira 19 odstotkov demokratov, kar je osem odstotnih točk več kot junija letos. Medtem se je podpora nekdanji podpredsednici Kamali Harris zmanjšala s 36 odstotkov na 29 odstotkov.

Norčevanje iz Trumpa in prikazovanje Newsoma kot neustrašnega (super)junaka:

Med volilnimi strokovnjaki so mnenja različna. Ko je ameriški medij Vanity Fair vprašal ameriškega konservativnega vplivneža Georgea Conwaya za mnenje o Newsomovi medijski strategiji, jim je odgovoril: "To je v bistvu tisto, kar bi morali demokrati početi s Trumpom zadnjih devet let. Ne razumite me narobe, všeč mi je. Ampak je malo pozno."

Zadržki med demokrati

Po drugi strani pa so zadržani na demokratski strani. Neimenovani svetovalec demokratske stranke je za Vanity Fair povedal: "Mislim, da nekatere ljudi to zelo navdušuje, vendar to ni rešitev. Odgovor so kandidati, ki se znajo povezati z volivci in ki lahko presežejo dejstvo, da je demokratska blagovna znamka v zelo klavrnem položaju."

Podobno meni demokratska strateginja Lis Smith: "Nedvomno je bilo trolanje učinkovito, vendar demokrati ne morejo biti samo protitrumpovska stranka. Volivci vedo, proti čemu smo – izziv je, da jim pokažemo, za kaj se zavzemamo."

Newsom: Pokazati, da demokrati niso šibki

Newsom je ta teden dejal, da imajo njegove objave na družbenih omrežjih, v katerih se norčujejo iz Trumpa, njegovi intervjuji v podkastu z desničarskimi vplivneži in njegovo prizadevanje za preoblikovanje kalifornijskih kongresnih okrožij en cilj: ustvariti vtis, da demokratska stranka ni videti šibka.

"Bistvo težav demokratske stranke je šibkost," je Newsom dejal med javnim dogodkom, ki ga je gostila medijska hiša Politico. Kalifornijski guverner je dejal, da so nekatere njegove bolj bojevite izbire sporočil, vključno z intervjujem z voditeljem Fox News Seanom Hannityjem in debata z guvernerjem Floride Ronom DeSantisom, prizadevanja za prekinitev cikla, v katerem se demokrati samo odzivajo na napade, ki jih sprožajo desničarski mediji, namesto da bi si sami postavljali svojo agendo.

Prodaja majic, ki se norčujejo iz Trumpa

Enako velja za njegove bombastične objave na družbenih omrežjih, ki jih je objavil guvernerjev medijski urad in v katerih se posmehuje Trumpovim norčavim sporočilom (z velikimi začetnicami in klicaji) in njegovi novi spletni trgovini z imenom Patriot Shop, ki med drugim prodaja majico brez rokavov z napisom Trump ni vroč.

Uradni račun PR-službe kalifornijskega guvernerja omrežju X se norčuje iz Trumpa:

WOW !! PRESIDENT TRUMP SAYS ABOUT ME, GAVIN C. NEWSOM: “HE’S A NICE GUY, LOOKS GOOD.” THANK YOU FOR THE KIND WORDS, LITTLE HANDS. EVERYONE SEEMS TO BE TALKING ABOUT ME (AMERICA’S FAVORITE GOVERNOR!). —GCN pic.twitter.com/s8UdroiPRK — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 26, 2025

Newsom je dejal, da se celo poigrava s ponudbo kriptovalute z imenom Trumpova korupcija, kar je norčevanje iz Trumpove kriptovalute, ki jo je Newsom označil za tako veliko prevaro, da lahko celo diktatorji zardevajo.

Močni in šibki politiki

Newsom je tudi dejal, da je trenutne težave demokratov, ki so izključeni iz vseh vej oblasti v Washingtonu, najbolje povzel nekdanji ameriški demokratski predsednik Bill Clinton, potem ko je bila njegova stranka na vmesnih volitvah leta 2002 poražena: ameriški volivci, če imajo izbiro, imajo rajši močne politike, ki se motijo, kot šibke politike, ki imajo prav.

"Naša stranka se mora tega zavedati. Uporabiti moramo vsa orodja, ki jih imamo na voljo, da se ne le uveljavimo, ampak tudi dokažemo pred ameriškim ljudstvom," je še dejal Newsom.