V mestu Lvov na zahodu Ukrajine je bil danes v zgodnjih jutranjih urah umorjen Andrij Parubij, poslanec trenutnega sklica ukrajinskega parlamenta, eden od ključnih političnih akterjev tako imenovane majdanske revolucije, ki je leta 2014 odnesla proruskega predsednika Ukrajine Viktorja Janukoviča, in nekdanji vodja ukrajinskega sveta za nacionalno varnost.

Štiriinpetdesetletnega Andrija Parubija je po poročanju ukrajinskih medijev v Lvovu danes zjutraj kar osemkrat ustrelil moški, ki se je izdajal za dostavljavca hrane. Po opravljenem dejanju je pobegnil na električnem kolesu.

Morilec je pobegnil na električnem kolesu. Foto: X / Posnetek zaslona

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v objavi na družbenem omrežju umor Parubija označil za grozljiv ter oznanil, da bodo v iskanje, identifikacijo in prijetje morilca vložili vsa razpoložljiva sredstva. Sorodnikom in prijateljem poslanca ukrajinskega parlamenta je medtem izrazil sožalje.

Parubij je ob koncu leta 2013 in v začetku leta 2014 veljal za enega od političnih arhitektov Evromajdana oziroma tako imenovane majdanske revolucije. Novi ukrajinski predsednik Porošenko, ki je nasledil proruskega Janukoviča, ga je takrat imenoval na položaj vodje ukrajinskega sveta za nacionalno varnost, s katerega pa je Parubij odstopil po zgolj pol leta.

Andrij Parubij leta 2019 Foto: Reuters

Kasneje je bil nekaj časa tudi predsednik ukrajinskega parlamenta, v času smrti pa je bil še vedno aktiven poslanec ukrajinske parlamentarne stranke Evropska solidarnost.