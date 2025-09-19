Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
19. 9. 2025,
18.08

1 ura, 32 minut

Belorusija Rusija olimpijske igre 2026

Petek, 19. 9. 2025, 18.08

1 ura, 32 minut

Ruski in beloruski športniki tudi na prihodnjih olimpijskih igrah pod nevtralno zastavo

STA

Ruski in beloruski športniki bodo tudi na prihodnjih olimpijskih igrah nastopali pod nevtralno zastavo.

Ruski in beloruski športniki bodo tudi na prihodnjih olimpijskih igrah nastopali pod nevtralno zastavo.

Foto: Shutterstock

Mednarodni olimpijski komite Mok je danes odobril sodelovanje ruskih in beloruskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah prihodnje leto v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Za športnike obeh držav pa velja, da bodo lahko tekmovali zgolj pod nevtralno zastavo in strogimi pogoji, podobno kot na OI 2024 v Parizu.

"Izvršni odbor bo zavzel popolnoma enako stališče kot za igre v Parizu," je novinarjem pojasnila Mokova predsednica Kirsty Coventry. To vključuje dovoljenje športnikom za nastop pod nevtralno zastavo, a le pod pogojem, da nimajo povezav z vojsko in da niso javno podprli ruske invazije na Ukrajino.

Takšna odločitev Moka ni presenečenje, saj je Coventry prisostvovala že takšnim ukrepom za igre v Parizu. "Za naše gibanje je bolje, da zagotovimo sodelovanje vseh športnikov," je pred meseci izjavila Coventry po izvolitvi na predsedniško mesto Moka.

Prisotnost Rusov in Belorusov lani v Parizu, kjer je skupno 25 športnikov osvojilo pet kolajn, je zadovoljila Mok, ki je želel zbrati tekmovalce s celega sveta, obenem pa se izogniti bojkotu Ukrajine in njenih najbližjih zaveznikov.

Koliko športnikov pod nevtralno zastavo bo nastopilo na OI 2026, pa je odvisno tudi od mednarodnih zvez, saj nekatere od teh Rusom in Belorusom še vedno prepovedujejo sodelovanje na tekmovanjih.

Belorusija Rusija olimpijske igre 2026
