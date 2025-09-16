Potem ko je Slovenija skupaj s še nekaj evropskimi državami napovedala, da je na Evroviziji ne bo, če tam nastopi Izrael, so se zdaj oglasili iz izraelske radiotelevizije in pojasnili, zakaj po njihovem mnenju sodijo na to glasbeno tekmovanje.

V Izraelu so prepričani, da morajo ostati del Evrovizije, potem ko je več evropskih držav, med njimi Slovenija, zagrozilo z bojkotom tega glasbenega izbora, če bo tam še naprej nastopal Izrael.

"Ni razloga, da Izrael ne bi še naprej bil pomemben del tega kulturnega dogodka, ki pod nobenimi pogoji ne sme postati političen," je izjavil Golan Johpaz, prvi mož izraelske radiotelevizije Kan.

Odločen ultimat Slovenije, Nizozemske in Irske

S tem se je odzval na uradno napoved Slovenije, Nizozemske in Irske, da bodo prihodnjo Evrovizijo bojkotirale, če bo tam nastopil tudi Izrael. Signali o podobnih namerah prihajajo tudi iz Španije, Islandije in Belgije.

Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki je do zdaj brezkompromisno zagovarjala udeležbo Izraela, naj bi zdaj po poročanju izraelskega spletnega portala Ynet skušala izpogajati kompromis.

Nastop brez izraelske zastave?

"V Izraelu so dobili več neuradnih predlogov, med njimi tega, naj se začasno umaknejo iz tekmovanja ali pa nastopijo pod nevtralno zastavo," je za Ynet povedal vir iz EBU.

Dokončno odločitev o sodelovanju Izraela bodo sprejeli na skupščini EBU decembra letos, do sredine decembra pa je podaljšan tudi rok prijav za Evrovizijo prihodnje leto na Dunaju.

