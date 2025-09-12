Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Države postavljajo ultimat: bodo Izraelu prepovedali udeležbo na Evroviziji?

Yuval Raphael, Izrael, Evrovizija 2024 | Na zadnji Evroviziji v švicarskem Baslu se je izraelska predstavnica Yuval Raphael uvrstila na drugo mesto.

Na zadnji Evroviziji v švicarskem Baslu se je izraelska predstavnica Yuval Raphael uvrstila na drugo mesto.

Foto: Guliverimage

Vse več držav sporoča, da se v primeru sodelovanja Izraela na izboru za pesem Evrovizije prihodnje leto zaradi genocida na območju Gaze ne bo udeležilo tekmovanja. Med njimi so Španija, Irska in Slovenija, končno odločitev o udeležbi Izraela pa naj bi Evropska radiodifuzna zveza (EBU) sprejela na zimski generalni skupščini v začetku decembra.

RTV Slovenija je svoja stališča predstavila na generalni skupščini EBU v začetku julija v Londonu. "RTV Slovenija meni, da na izboru za pesem Evrovizije ne nastopajo zgolj javni medijski servisi, kot je izraelski KAN, ki ima sicer težave z vladajočo politiko v državi, temveč države same. Tako na primer Belgija in Nemčija nimata vsaka dveh predstavnikov – po enega za vsak javni servis (RTBF in VRT oziroma ZDF in ARD) – temveč po enega skupnega predstavnika države, iz katere prihajajo izvajalci," so zapisali.

Posveti še potekajo

Po navedbah irske javne radiotelevizije RTE, ki je stališča sporočila v četrtek, "udeležba Irske glede na trenutno grozljivo izgubo življenj na območju Gaze ne bi bila primerna", poroča nemška tiskovna agencija DPA. Izpostavili so tudi zaskrbljenost nad ubijanjem novinarjev na območju Gaze, nad tem, da jim zavračajo dostop na ozemlje, in nad stisko talcev. V odzivu je direktor Evrovizije Martin Green povedal, da "razumejo zaskrbljenost in globoko zakoreninjena stališča glede trenutnega konflikta na Bližnjem vzhodu". Posveti s članicami EBU, da bi sprejeli odločitev glede upravljanja z udeležbo in geopolitičnimi napetostmi v zvezi z Evrovizijo, še trajajo.

Podobna stališča je sporočil španski minister za kulturo Ernesta Urtasuna, maja pa je k izključitvi Izraela s pevskega tekmovanja pozval tudi španski premier Pedro Sanchez, poroča DPA. Kot je spomnil, se je ofenziva nadaljevala z bombnimi napadi tudi v noči na finale letošnje Evrovizije. Glede obravnave Rusije na tekmovanju pa je poudaril, da "v kulturi ne smemo dopustiti dvojnih meril".

Tudi Stefan Eiriksson z islandske državne televizije RUV je po poročanju BBC dejal, da je sodelovanje na tekmovanju odvisno od tega, kakšen bo izid posvetovanj znotraj EBU glede sodelovanja Izraela.

Po letošnji zmagi avstrijskega predstavnika, pevca JJ s pesmijo Wasted Love v švicarskem Baslu bo prizorišče glasbenega tekmovanja maja 2026 v dunajski Stadthalle. Veliki finale evrovizijskega tekmovanja bo v soboto, 16. maja 2026, oba polfinalna večera pred tem pa 12. in 14. maja.

Rusija medtem pripravlja svojo različico tekmovanja za pesem Evrovizije – Intervizijo, ki bo septembra v Moskvi, udeležile pa se je bodo tudi ZDA, je razvidno z uradne spletne strani tekmovanja. Rusijo bo na Interviziji zastopal ultranacionalistični ruski pevec Jaroslav Dronov z vzdevkom Šaman, ki je velik podpornik ruskega predsednika Vladimirja Putina in zagovornik invazije na Ukrajino. Med sodelujočimi državami so tudi Belorusija, Kirgizistan, Venezuela, Srbija, Kuba, Katar in Kazahstan.

