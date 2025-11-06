Ljudje, rojeni v teh znakih, radi igrajo žrtev

Vsi se kdaj počutimo nerazumljene in prizadete, a nekateri ljudje se v vlogo žrtve postavljajo ves čas, tudi takrat, ko za to nimajo prav nobenega razloga. Namesto da bi prevzeli odgovornost, so prepričani, da se jim godi krivica. To velja predvsem za tri nebesna znamenja.

Rak

Raki so izrazito čustveni in občutljivi, zato težko razločijo, kdaj so res prizadeti, kdaj pa le deluje njihova pretirana empatija. Ko jih kdo prizadene, se umaknejo sami vase in premlevajo obnašanje drugih, le redko pa premislijo, kaj so v tej situaciji storili sami. Včasih jim je lažje stopiti v vlogo žrtve kot pa odkrito povedati, kaj čutijo, ker se bojijo, da bodo njihova čustva narobe razumljena.

Devica

Device imajo pogosto občutek, da dajejo več, kot dobijo. Ko jim stvari ne gredo po načrtu, se pogosto postavijo v vlogo tistega, ki je vložil največ truda in za to ni dobil nobenega priznanja. Čeprav to izvira iz njihove želje po redu in pravici, pa zaradi takšnega vedenja pogosto veljajo za pretirano ogorčene. Nočejo priznati, da včasih zahtevajo preveč, in raje verjamejo, da jih nihče ne ceni.

Ribi

Ribe so znane po svoji občutljivosti in globokih čustvih, prav zaradi tega pa se včasih preprosto izgubijo v vlogi žrtve. Ko jih nekaj v življenju prizadene, se umaknejo na samo in prepustijo žalosti, prepričane, da jih nihče ne razume. Rade so dramatične, ker si želijo pozornosti in sočutja, a se zaradi tega znajdejo v začaranem krogu samopomilovanja, iz katerega ne znajo izstopiti.