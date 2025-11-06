Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Četrtek,
6. 11. 2025,
15.26

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja horoskop devica astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop rak horoskop horoskop

Četrtek, 6. 11. 2025, 15.26

22 minut

Ljudje, rojeni v teh znakih, radi igrajo žrtev

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
skupina, terapija, jok, pogovor | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsi se kdaj počutimo nerazumljene in prizadete, a nekateri ljudje se v vlogo žrtve postavljajo ves čas, tudi takrat, ko za to nimajo prav nobenega razloga. Namesto da bi prevzeli odgovornost, so prepričani, da se jim godi krivica. To velja predvsem za tri nebesna znamenja.

Rak

Raki so izrazito čustveni in občutljivi, zato težko razločijo, kdaj so res prizadeti, kdaj pa le deluje njihova pretirana empatija. Ko jih kdo prizadene, se umaknejo sami vase in premlevajo obnašanje drugih, le redko pa premislijo, kaj so v tej situaciji storili sami. Včasih jim je lažje stopiti v vlogo žrtve kot pa odkrito povedati, kaj čutijo, ker se bojijo, da bodo njihova čustva narobe razumljena.

Devica

Device imajo pogosto občutek, da dajejo več, kot dobijo. Ko jim stvari ne gredo po načrtu, se pogosto postavijo v vlogo tistega, ki je vložil največ truda in za to ni dobil nobenega priznanja. Čeprav to izvira iz njihove želje po redu in pravici, pa zaradi takšnega vedenja pogosto veljajo za pretirano ogorčene. Nočejo priznati, da včasih zahtevajo preveč, in raje verjamejo, da jih nihče ne ceni.

Ribi

Ribe so znane po svoji občutljivosti in globokih čustvih, prav zaradi tega pa se včasih preprosto izgubijo v vlogi žrtve. Ko jih nekaj v življenju prizadene, se umaknejo na samo in prepustijo žalosti, prepričane, da jih nihče ne razume. Rade so dramatične, ker si želijo pozornosti in sočutja, a se zaradi tega znajdejo v začaranem krogu samopomilovanja, iz katerega ne znajo izstopiti.

Preverite svoj današnji horoskop.

ženska, dekle
Trendi Astrologi se strinjajo: ta znamenja imajo najboljši smisel za modo
ženska, dekle, nočno življenje, klub
Trendi Ti znaki horoskopa najslabše skrbijo za svoje zdravje
ženska, dekle, delo, prenosnik
Trendi Ljudje, rojeni v teh znakih, se ne znajo sprostiti
nebesna znamenja horoskop devica astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop rak horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.