Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Petek,
10. 10. 2025,
13.14

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Avstrija Evrovizija

Petek, 10. 10. 2025, 13.14

25 minut

Bo Avstrija odpovedala Evrovizijo, če izključijo Izrael?

Avtorji:
N. V., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Evrovizija Izrael | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V Avstriji naj bi vladajoča ljudska stranka (ÖVP) po poročanju tamkajšnjih medijev pritiskala na avstrijsko javno televizijo ORF, naj odpove tekmovanje za pesem Evrovizije, če se bodo članice Evropske radiodifuzne zveze (EBU) novembra izrekle proti udeležbi Izraela.

Kot je v četrtek poročala avstrijska tiskovna agencija APA, ki se sklicuje na navedbe avstrijskega spletnega medija Oe24, naj bi ÖVP s kanclerjem Christianom Stockerjem na čelu trenutno pritiskal tako na ORF kot mesto Dunaj, naj odpovesta veliki glasbeni dogodek, če bo Izrael izključen s tekmovanja za pesem Evrovizije.

Za avstrijski časnik Kurier v kabinetu avstrijskega kanclerja teh navedb niso hoteli potrditi, a naj bi po poročanju APA v vladni stranki zagotovo obstajalo takšno stališče.

Tudi če Evrovizije ne bodo priredili sami, jo bodo morali financirati

V primeru odpovedi Evrovizije mora ORF računati na večmilijonske izdatke. Po pisanju avstrijskega dnevnika Der Standard bi ORF moral financirati tekmovanje, tudi če ga ne bi organiziral sam in bi se umaknil, kar pomeni, da bo moral ORF v vsakem primeru prispevati 40 milijonov evrov.

Del zneska, ki ga je mesto Dunaj namenilo za tekmovanje, bi to prevzelo samo, če bi tekmovanje za pesem Evrovizije potekalo v avstrijskem glavnem mestu. ORF za zdaj glede odločitev, povezanih z Evrovizijo, ostaja skrivnosten. "Vse je v še teku," je bil odziv ORF za Der Standard.

Bo mirovni načrt za Gazo pomiril evrovizijske strasti?

Spletno glasovanje med članicami EBU glede sodelovanja Izraela na Evroviziji je načrtovano za sredino novembra. Obstaja tudi možnost, da bi glasovanje prestavili na kasnejši datum ali da bi ga zaradi pozitivnega političnega razvoja na podlagi zadnjega mirovnega načrta tudi odpovedali.

Več držav, med njimi Slovenija, Španija, Irska in Nizozemska, je v preteklosti napovedalo, da zaradi vojne na območju Gaze ne bodo sodelovale na tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju, če bo tam sodeloval Izrael.

Preberite še:

Friedrich Merz
Trendi Merz napoveduje bojkot: Menim, da je škandal, da se o tem sploh razpravlja
Evrovizija Izrael
Trendi Izrael je odgovoril na evrovizijski ultimat Slovenije: Ni razloga, da ne bi nastopili
Yuval Raphael, Izrael, Evrovizija 2024
Trendi Države postavljajo ultimat: bodo Izraelu prepovedali udeležbo na Evroviziji?
Avstrija Evrovizija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.