Bo Avstrija odpovedala Evrovizijo, če izključijo Izrael?

V Avstriji naj bi vladajoča ljudska stranka (ÖVP) po poročanju tamkajšnjih medijev pritiskala na avstrijsko javno televizijo ORF, naj odpove tekmovanje za pesem Evrovizije, če se bodo članice Evropske radiodifuzne zveze (EBU) novembra izrekle proti udeležbi Izraela.

Kot je v četrtek poročala avstrijska tiskovna agencija APA, ki se sklicuje na navedbe avstrijskega spletnega medija Oe24, naj bi ÖVP s kanclerjem Christianom Stockerjem na čelu trenutno pritiskal tako na ORF kot mesto Dunaj, naj odpovesta veliki glasbeni dogodek, če bo Izrael izključen s tekmovanja za pesem Evrovizije.

Za avstrijski časnik Kurier v kabinetu avstrijskega kanclerja teh navedb niso hoteli potrditi, a naj bi po poročanju APA v vladni stranki zagotovo obstajalo takšno stališče.

Tudi če Evrovizije ne bodo priredili sami, jo bodo morali financirati

V primeru odpovedi Evrovizije mora ORF računati na večmilijonske izdatke. Po pisanju avstrijskega dnevnika Der Standard bi ORF moral financirati tekmovanje, tudi če ga ne bi organiziral sam in bi se umaknil, kar pomeni, da bo moral ORF v vsakem primeru prispevati 40 milijonov evrov.

Del zneska, ki ga je mesto Dunaj namenilo za tekmovanje, bi to prevzelo samo, če bi tekmovanje za pesem Evrovizije potekalo v avstrijskem glavnem mestu. ORF za zdaj glede odločitev, povezanih z Evrovizijo, ostaja skrivnosten. "Vse je v še teku," je bil odziv ORF za Der Standard.

Bo mirovni načrt za Gazo pomiril evrovizijske strasti?

Spletno glasovanje med članicami EBU glede sodelovanja Izraela na Evroviziji je načrtovano za sredino novembra. Obstaja tudi možnost, da bi glasovanje prestavili na kasnejši datum ali da bi ga zaradi pozitivnega političnega razvoja na podlagi zadnjega mirovnega načrta tudi odpovedali.

Več držav, med njimi Slovenija, Španija, Irska in Nizozemska, je v preteklosti napovedalo, da zaradi vojne na območju Gaze ne bodo sodelovale na tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju, če bo tam sodeloval Izrael.

