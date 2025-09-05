Dodik Sloveniji in slovenskemu ministru: Namesto da bi se brigala zase ...

Razrešeni predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je danes na omrežju X kritiziral izjave slovenskega obrambnega ministra Boruta Sajovica, ki je ob obisku na Hrvaškem med drugim omenil skupno odgovornost Slovenije in Hrvaške za Zahodni Balkan. "Namesto da bi se brigala zase, se Slovenija želi vmešavati v odnose v drugih državah," je dodal.

"V Bosni in Hercegovini že 30 let vlada mir, zato je nerazumno in nepotrebno, da se slovenski obrambni minister ukvarja z ohranjanjem miru v BiH. Slovenija nima nobene odgovornosti, ko gre za Bosno in Hercegovino, temveč jo imajo njeni ljudje in voditelji, ki so jih izvolili," je zapisal Dodik.

Dodik: Vemo, kako se je končalo, ko je Slovenija želela uveljaviti svojo voljo

Politični vodja Srbov v BiH je dodal še, da "vemo, kako se je končalo", ko je Slovenija v preteklosti "želela uveljaviti svojo voljo".

S svojim zapisom se je Dodik odzval na besede ministra Sajovica, ki je danes v Zagrebu ob srečanju s hrvaškim kolegom Ivanom Anušićem in podpisu sporazuma o obrambnem sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško dejal, da sta državi enotni in povezani, ko gre za Zahodni Balkan, kjer imata veliko odgovornost.

23. novembra predčasne volitve

Dodiku je mandat predsednika Republike Srbske sicer formalno prenehal 18. avgusta, potem ko je bil poleti pravnomočno obsojen na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.

Državna volilna komisija v BiH je po razrešitvi Dodika pretekli teden odločila, da bodo 23. novembra potekale predčasne volitve, na katerih bodo v Republiki Srbski volili novega predsednika entitete.

Dodik sicer tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača in položaja ne želi zapustiti. Pri tem se za podporo obrača tudi na Beograd, Budimpešto in Moskvo.