Znano je, kdaj bodo volili Dodikovega naslednika

V Republiki Srbski bodo 23. novembra potekale predčasne volitve, na katerih bodo volili predsednika te entitete BiH, je danes odločila državna volilna komisija v Sarajevu. Volitve so potrebne, ker je volilna komisija BiH na podlagi pravnomočne sodbe 18. avgusta Miloradu Dodiku odvzela mandat. Ta tega ne priznava.

Volilna komisija je Dodiku mandat odvzela, potem ko je bil pravnomočno obsojen na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

Volilno pravico ima 1,26 milijona volivcev

Na volitvah 23. novembra bodo volili samo predsednika Republike Srbske iz vrst srbskega naroda, ker podpredsednikoma, ki sta predstavnika Bošnjakov in Hrvatov, mandata niso odvzeli, poroča mreža Radio Slobodna Evropa. Volilna komisija je danes še ugotovila, da ima volilno pravico 1,26 milijona volivcev v entiteti.

Dodik, ki tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača, položaja ne želi zapustiti in je po uradni odstavitvi med drugim imenoval mandatarja za sestavo vlade entitete. Parlament entitete pa je sprejel vrsto neustavnih zakonov in sklepov o pripravi referenduma, na katerem naj bi se v Republiki Srbski 25. oktobra izrekli glede sodbe in odvzema mandata Dodiku.