Vlada je na današnji seji obravnavala izhodišča, ki predvidevajo prepoved vstopa Miloradu Dodiku in izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju v državo, poroča portal N1. Kot še piše omenjeni portal, vlada obravnave ni končala, saj mora ministrstvo za zunanje in evropske zadeve gradivo še dopolniti, naj bi pa odločitev o prepovedi vstopa v državo predvidoma sprejela na naslednji seji.

Vlada je tik pred današnjo sejo na dnevni red uvrstila točko z oznako zaupnosti. Kasneje so na N1 izvedeli, da gre za izhodišča za prepoved vstopa v državo Miloradu Dodiku, ki mu je bil po pravnomočni sodbi Sodišča BiH odvzet mandat predsednika Republike Srbske, in njegovim družinskim članom ter izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju.

Gradivo je pripravilo ministrstvo za zunanje zadeve, podprl ga je tudi premier Robert Golob, vendar pa vlada odločitve o ukrepu po navedbah N1 na današnji seji še ni sprejela. MZEZ mora namreč gradivo še dopolniti. Ukrep naj bi bil predvidoma potrjen na naslednji seji.

Navedli so tri argumente

Po neuradnih informacijah N1 naj bi bilo v gradivu navedenih več razlogov za ukrepanje proti Dodiku.

Prvi naj bi bila odločitev Sodišča Bosne in Hercegovine, ki je Dodika pravnomočno obsodilo na eno leto zapora (odhodu v zapor se je sicer izognil s plačilom okoli 18 tisoč evrov kazni) in šest let prepovedi opravljanja političnih funkcij zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika, navaja N1.

Drugi argument naj bi bila slovenska podpora "daytonski BiH" in torej odločno nasprotovanje separatističnim težnjam Dodika ter njegovemu spodkopavanju državnih institucij in ustave.

Kot tretji razlog so na MZEZ navedli utemeljen sum, da imajo Dodik in njegovi sorodniki v naši državi precej premoženja. Šlo naj bi predvsem za nepremičnine na Obali, katerih lastniki so uradno sicer sorodniki in prijatelji družine Dodik.

Slovenija s sankcijami odlašala

Slovenija je, kot še navaja N1, o sankcijah proti Dodiku razmišljala že več mesecev, a je z njimi do zdaj odlašala. To potezo je doslej storilo že več držav, med njimi ZDA, Velika Britanija, Nemčija, Avstrija, Poljska in Litva.

Slovenija sicer še nikoli ni sprejela nacionalnega omejevalnega ukrepa zoper posameznike ali države, so še zapisali na N1. Po navedbah bosanskega portala Istraga naj bi bil v ozadju slovenskega odlašanja s sankcijami proti Dodiku ljubljanski župan Zoran Janković, ki prijateljuje tako z Dodikom kot tudi s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Na MZEZ so za N1 zanikali, da bi glede uvedbe sankcij Janković vplival na ministrico Fajon. Nekateri naši sogovorniki iz diplomatskih vrst so ob tem poudarjali, da bo šlo pri morebitni uvedbi sankcij za politično odločitev, ki jo bo vsekakor moral podpirati premier Golob.