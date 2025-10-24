Septembra je Slovenijo obiskalo 737.883 turistov, kar je 11,7 odstotka več kot septembra lani, število prenočitev pa se je povečalo za 10,8 odstotka na nekaj manj kot 1,8 milijona.

Domačih turistov so statistiki v septembru našteli 132.785 oz. 5,6 odstotka več kot septembra lani. Skupaj so ustvarili 378.341 prenočitev, kar je prav tako 5,6 odstotka več kot pred letom dni.

Slovenci so septembra ponovno največkrat prenočili v občinah ob morju, to je v Piranu, Izoli in Ankaranu. V povprečju so ustvarili 2,8 prenočitve.

Največ je Nemcev

Slovenijo je septembra obiskalo 605.098 tujih gostov, kar je 13,1 odstotka več kot septembra lani. Število njihovih prenočitev se je povečalo za 12,3 odstotka na nekaj manj kot 1,4 milijona. Najpogosteje so prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Bled, v povprečju pa so prenočili 2,3-krat.

Med tujimi gosti so prevladovali Nemci, ki so prispevali 23 odstotkov vseh tujih prenočitev oz. 319.800, kar je 14 odstotkov več kot septembra lani. Po številu prenočitev sledijo turisti iz Avstrije (+5,0 odstotka), ZDA (+11,9 odstotka), Italije (+14,1 odstotka) in Češke (+13,5 odstotka).

Ljubljana Foto: Shutterstock

Največ obiska imata Bled in Piran

Od vseh septembra ustvarjenih turističnih prenočitev jih je bilo 33 odstotkov v gorskih občinah. Sledile so obmorske občine (20 odstotkov), Ljubljana (17 odstotkov) in zdraviliške občine (15 odstotkov).

Med gorskimi občinami je bil najbolj obiskan Bled, med obmorskimi pa Piran. Občina Brežice je bila na prvem mestu med zdraviliškimi občinami, so nanizali na statističnem uradu.

Tako med domačimi kot tujimi turisti so bili najbolj priljubljeni hoteli, kjer so ustvarili 43 odstotkov vseh prenočitev. Sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (25 odstotkov) ter kampi (14 odstotkov).

Piran Foto: Thinkstock

V letošnjih prvih devetih mesecih skupaj je Slovenijo obiskalo nekaj več kot 5,8 milijona turistov, ki so skupaj ustvarili nekaj več kot 15 milijonov prenočitev. Obe številki sta za približno šest odstotkov višji kot v enakem obdobju lani. Tuji gosti so ustvarili okoli tri četrtine vseh prenočitev, največ pa jih je bilo iz Nemčije. Domači turisti so v prvih devetih mesecih prispevali nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar je 0,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Število prenočitev tujih turistov se je povečalo za 8,2 odstotka na 11,5 milijona.

Najbolj obiskana občina letos je bila Ljubljana

Ljubljano je edino od januarja do konca septembra obiskalo več kot milijon turistov. Skupaj so v Ljubljani ustvarili 2,2 milijona prenočitev. Sledili sta občini Piran (nekaj več kot 1,6 milijona prenočitev) in Bled (nekaj več kot milijon prenočitev).