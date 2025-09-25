Avgusta je Slovenijo obiskalo 1.212.966 turistov, kar je 2,5 odstotka več kot avgusta lani, število prenočitev pa se je povečalo za 2,4 odstotka na 3,3 milijona. S tem je bil avgust turistično najuspešnejši mesec doslej, so sporočili iz statističnega urada. Tujih gostov je bilo več kot pred letom, obisk domačih gostov pa se je zmanjšal.

Domačih turistov so statistiki v avgustu našteli 175.922 oz. 5,8 odstotka manj kot avgusta lani. Skupaj so ustvarili 605.678 prenočitev, kar je 4,4 odstotka manj kot pred letom dni.

Slovenci so avgusta enako kot pred enim letom največkrat prenočili v občinah Piran, Izola in Ankaran, kjer je bila ustvarjena več kot četrtina vseh domačih prenočitev. Povprečna doba bivanja domačih gostov je znašala 3,4 prenočitve.

Tujih gostov je Slovenijo avgusta obiskalo nekaj več kot en milijon, kar je 4,1 odstotka več kot avgusta lani. Število njihovih prenočitev se je povečalo za štiri odstotke na nekaj več kot 2,7 milijona. Najpogosteje so obiskali občine Ljubljana, Piran in Bled, v povprečju pa prenočili 2,6-krat.

Med tujimi gosti so prevladovali Nemci, ki so ustvarili 2,9 odstotka manj prenočitev kot avgusta lani. Po številu prenočitev sledijo turisti iz Italije (+3,3 odstotka), Nizozemske (+4,6 odstotka), Češke (+11,2 odstotka) in Francije (+8,6 odstotka).

Največ nočitev v gorskih občinah

Od vseh avgusta ustvarjenih turističnih prenočitev jih je bilo 38 odstotkov v gorskih občinah. Sledile so obmorske občine (20 odstotkov) in zdraviliške občine (14 odstotkov) ter Ljubljana (12 odstotkov). V primerjavi z lanskim avgustom so na statističnem uradu največjo rast števila turistov zaznali v Ljubljani, in sicer sedemodstotno.

Tako med domačimi kot tujimi turisti so bili najbolj priljubljeni hoteli, kjer so ustvarili 30 odstotkov vseh svojih prenočitev. V povprečju so v njih prenočili 2,5-krat. Sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (29 odstotkov), kjer je povprečna doba bivanja znašala 3,1 dneva.

Letos Slovenijo obiskalo več kot pet milijonov turistov

V letošnjih prvih osmih mesecih skupaj je Slovenijo obiskalo nekaj več kot pet milijonov turistov, ki so skupaj ustvarili 13,2 milijona prenočitev. Obe številki sta za skoraj šest odstotkov višji kot v enakem obdobju lani. Tuji gosti so ustvarili okoli tri četrtine vseh prenočitev, največ pa jih je bilo iz Nemčije, Italije in Avstrije.

Domači turisti so v prvih osmih mesecih prispevali nekaj več kot 3,1 milijona prenočitev, kar je 0,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Število prenočitev tujih turistov se je povečalo za 7,6 odstotka na deset milijonov.