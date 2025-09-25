Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
25. 9. 2025,
12.07

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
turisti potovanje turizem

Četrtek, 25. 9. 2025, 12.07

1 ura, 4 minute

Slovenija avgusta z rekordnim obiskom turistov

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Bohinjsko jezero | V letošnjih prvih osmih mesecih skupaj je Slovenijo obiskalo nekaj več kot pet milijonov turistov, ki so skupaj ustvarili 13,2 milijona prenočitev. | Foto STA

V letošnjih prvih osmih mesecih skupaj je Slovenijo obiskalo nekaj več kot pet milijonov turistov, ki so skupaj ustvarili 13,2 milijona prenočitev.

Foto: STA

Avgusta je Slovenijo obiskalo 1.212.966 turistov, kar je 2,5 odstotka več kot avgusta lani, število prenočitev pa se je povečalo za 2,4 odstotka na 3,3 milijona. S tem je bil avgust turistično najuspešnejši mesec doslej, so sporočili iz statističnega urada. Tujih gostov je bilo več kot pred letom, obisk domačih gostov pa se je zmanjšal.

Domačih turistov so statistiki v avgustu našteli 175.922 oz. 5,8 odstotka manj kot avgusta lani. Skupaj so ustvarili 605.678 prenočitev, kar je 4,4 odstotka manj kot pred letom dni.

Slovenci so avgusta enako kot pred enim letom največkrat prenočili v občinah Piran, Izola in Ankaran, kjer je bila ustvarjena več kot četrtina vseh domačih prenočitev. Povprečna doba bivanja domačih gostov je znašala 3,4 prenočitve.

Tujih gostov je Slovenijo avgusta obiskalo nekaj več kot en milijon, kar je 4,1 odstotka več kot avgusta lani. Število njihovih prenočitev se je povečalo za štiri odstotke na nekaj več kot 2,7 milijona. Najpogosteje so obiskali občine Ljubljana, Piran in Bled, v povprečju pa prenočili 2,6-krat.

Med tujimi gosti so prevladovali Nemci, ki so ustvarili 2,9 odstotka manj prenočitev kot avgusta lani. Po številu prenočitev sledijo turisti iz Italije (+3,3 odstotka), Nizozemske (+4,6 odstotka), Češke (+11,2 odstotka) in Francije (+8,6 odstotka).

Največ nočitev v gorskih občinah

Od vseh avgusta ustvarjenih turističnih prenočitev jih je bilo 38 odstotkov v gorskih občinah. Sledile so obmorske občine (20 odstotkov) in zdraviliške občine (14 odstotkov) ter Ljubljana (12 odstotkov). V primerjavi z lanskim avgustom so na statističnem uradu največjo rast števila turistov zaznali v Ljubljani, in sicer sedemodstotno.

Tako med domačimi kot tujimi turisti so bili najbolj priljubljeni hoteli, kjer so ustvarili 30 odstotkov vseh svojih prenočitev. V povprečju so v njih prenočili 2,5-krat. Sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (29 odstotkov), kjer je povprečna doba bivanja znašala 3,1 dneva.

Letos Slovenijo obiskalo več kot pet milijonov turistov

V letošnjih prvih osmih mesecih skupaj je Slovenijo obiskalo nekaj več kot pet milijonov turistov, ki so skupaj ustvarili 13,2 milijona prenočitev. Obe številki sta za skoraj šest odstotkov višji kot v enakem obdobju lani. Tuji gosti so ustvarili okoli tri četrtine vseh prenočitev, največ pa jih je bilo iz Nemčije, Italije in Avstrije.

Domači turisti so v prvih osmih mesecih prispevali nekaj več kot 3,1 milijona prenočitev, kar je 0,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Število prenočitev tujih turistov se je povečalo za 7,6 odstotka na deset milijonov.

Hrvaška obala
Novice Nova šokantna resnica o cenah na Hrvaškem
Albanija
Novice Je to nemška turistična hladna prha za Hrvaško?
turisti potovanje turizem
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.