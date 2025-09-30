Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Torek,
30. 9. 2025,
21.37

Torek, 30. 9. 2025, 21.37

1 ura, 3 minute

Grčija prehitela Hrvaško: rekorden turistični promet in več kot 12 milijard evrov prihodkov

Avtor:
Ka. N.

Hrvaška obala

Foto: STA

Medtem ko Hrvaška tretje leto zapored beleži stagnacijo v vrhuncu turistične sezone, v Grčiji raste število prihodov in prihodkov. Največ so k njihovemu uspehu prispevali nemški turisti, ki so pustili kar 17 odstotkov več denarja kot lani.

Po uradnih podatkih grškega turističnega združenja SETE je Grčija od januarja do avgusta 2025 naštela 19,9 milijona mednarodnih letalskih prihodov – kar je milijon več kot leto prej oziroma 5,6 odstotka več. Samo v avgustu so zabeležili 4,8 milijona prihodov, kar pomeni 6,2 odstotno rast na letni ravni, piše Jutranji list.

Za primerjavo je Hrvaška avgusta imela 4,4 milijona prihodov tujih turistov, enako kot lani, ob tem pa je število nočitev na Jadranu padlo za dva do štiri odstotke.

Kreta vodi, Kikladi edina izjema

Regionalni rezultati v Grčiji so bili pretežno pozitivni: Kreta je zabeležila 4,1 milijona prihodov (+4,8 %), Dodekanez 3,3 milijona (+2,1 %), Jonski otoki tri milijone (+4,5 %), Peloponez pa 185 tisoč (+10 %). Edina regija z negativnim trendom so bili Kikladi (Mikonos, Santorini in drugi), kjer so prihodki upadli za 5,9 %.

Nemški turisti pustili največ

Prihodki od turizma so od januarja do julija 2025 dosegli 12,18 milijarde evrov, kar je 12,5 odstotka več kot leto prej. Največ denarja so Grki zaslužili z gosti iz Evropske unije (6,72 milijarde evrov, +13,8 %), sledijo države zunaj EU (4,83 milijarde evrov, +9,5 %). Največji posamični trg je bila Nemčija z 2,03 milijarde evrov prihodkov (+16,6 %). Sledita Francija (769 milijonov, +15,6 %) in Italija (633 milijonov, +4,9 %).

Med trgi zunaj EU posebej izstopajo ZDA, kjer so prihodki od turizma zrasli za 25,3 % na 954 milijonov evrov. Velika Britanija je medtem zabeležila rahel padec (-2,9 %), prihodki so znašali 1,63 milijarde evrov.

Optimistične napovedi za jesen

V Grčiji se uspeh ne bo ustavil niti po poletju. Letalski prevozniki za oktober 2025 načrtujejo več kot 3,06 milijona sedežev na prihodnih letih, kar je 5,3 % več kot lani. Največ prometa pričakujejo  Atene (1,15 milijona sedežev, +4,7 %), sledijo Heraklion (+9,4 %), Solun (+12,8 %) in Krf (+14 %).

Grčija zmagovalka sezone

Analitiki ocenjujejo, da se napovedi uresničujejo – Grčija je zmagovalka letošnje turistične sezone, še posebej na nemškem trgu, kjer Hrvaška že tretje leto beleži upad. Medtem ko še čakamo uradne podatke Španije in Italije, prvi podatki iz Španije kažejo, da bodo tudi Baleari v poletnem vrhuncu zabeležili padec prihodov iz Nemčije.

