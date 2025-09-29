Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
13.17

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 13.17

1 ura, 19 minut

Slovenec zaspal med vlomom v hišo v Medulinu

Avtorji:
R. K., STA

vlomilec | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Puljska policija je pridržala 30-letnega slovenskega državljana, ki je v soboto vlomil v hišo v Medulinu. Prijavil ga je lastnik hiše, potem ko ga je zalotil med spanjem v njegovi dnevni sobi.

Policija sumi, da je Slovenec v soboto okoli 4.25 razbil steklo na terasi hiše. Lastnik ga je zalotil, ko je spal v dnevni sobi, in poklical policijo, so danes sporočili z istrske policijske uprave.

Policija ga je pridržala in po kriminalistični preiskavi pri pristojnem državnem tožilstvu zoper njega vložila kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja velike tatvine.

