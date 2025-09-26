Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Moški v Poreču ustavljal vozila in grozil s pištolo, nato ga je povozil avtomobil #video

policija, Hrvaška, hrvaška policija | Hrvaška policija še ugotavlja okoliščine dogodka in zoper moškega vodi kriminalistično preiskavo. | Foto Shutterstock

Hrvaška policija še ugotavlja okoliščine dogodka in zoper moškega vodi kriminalistično preiskavo.

Foto: Shutterstock

Hrvaški policisti so sinoči okoli devete ure na ulici Rajka Stipe v Poreču na podlagi prijave občana, da neznani moški na ulici ustavlja vozila z uporabo strelnega orožja, izsledili in prijeli 40-letnega moškega.

40-letnemu moškemu, ki je na ulici grozil s pištolo in ustavljal vozila, je policija zasegla orožje kategorije D, namenjeno za airsoft, je poročal portal istarski, ki je tudi delil posnetek sinočnjega dogajanja.

Na posnetku je vidna tudi neznana ženska, ki moškega prepričuje, naj se umakne s ceste, a ker ta tega ne stori, voznik osebnega avtomobila zapelje vanj in ga povozi ter odpelje s kraja dogodka. Kako je ženska povezana z moškim, ni znano.

Hrvaška policija še naprej izvaja kriminalistično preiskavo moškega in ugotavlja vse okoliščine dogodka.

Poglejte posnetek:

