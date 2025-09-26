Hrvaški policisti so sinoči okoli devete ure na ulici Rajka Stipe v Poreču na podlagi prijave občana, da neznani moški na ulici ustavlja vozila z uporabo strelnega orožja, izsledili in prijeli 40-letnega moškega.

40-letnemu moškemu, ki je na ulici grozil s pištolo in ustavljal vozila, je policija zasegla orožje kategorije D, namenjeno za airsoft, je poročal portal istarski, ki je tudi delil posnetek sinočnjega dogajanja.

Na posnetku je vidna tudi neznana ženska, ki moškega prepričuje, naj se umakne s ceste, a ker ta tega ne stori, voznik osebnega avtomobila zapelje vanj in ga povozi ter odpelje s kraja dogodka. Kako je ženska povezana z moškim, ni znano.

Hrvaška policija še naprej izvaja kriminalistično preiskavo moškega in ugotavlja vse okoliščine dogodka.

Poglejte posnetek: