A. P. K., STA

Za Bežigradom pretepli indijskega državljana

Motiv za dejanje še ni pojasnjen.

Motiv za dejanje še ni pojasnjen.

Foto: Mija Debevec Doničar

Na območju Bežigrada v Ljubljani so popoldne tri neznane mlajše osebe preteple in po prvih podatkih lažje poškodovale državljana Indije. Kljub nekaterim ugibanjem, da naj bi šlo za etnično motiviran napad, na Policijski upravi (PU) Ljubljana pojasnjujejo, da motiv za dejanje še ni pojasnjen.

Kot so še pojasnili za STA, so policisti opravili ogled in nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah sumov storitve kaznivega dejanja nasilništva, pa tudi motivu za dejanje, ki še ni pojasnjen. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so dodali.

