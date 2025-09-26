Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Petek,
26. 9. 2025,
14.05

Petek, 26. 9. 2025, 14.05

Med pretepom v Idriji naj bi mladoletnika poškodovali z nožem

D.K., STA

Slovenska policija

Foto: Gaja Hanuna

Novogoriška policija je bila minulo soboto v nočnem času obveščena o kršitvi javnega reda in miru v Idriji. Po doslej zbranih podatkih je prišlo do fizičnega obračuna med več mlajšimi osebami. V dogodku je neznanec, ki ga še iščejo, z nevarnim predmetom poškodoval mlajšo osebo, so za STA danes povedali na novogoriški policiji.

Poškodovanemu so na kraju zdravniško pomoč nudili predstavniki nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Idrija. Poškodbe niso bile življenjsko ogrožajoče, so dejali na policiji.

Po poročanju današnjih Primorskih novic naj bi neznanec fanta, šlo naj bi za mladoletnika, napadel z nožem in ga porezal v enem od lokalov v središču mesta.

Policija je navedla, da sta po dejanju neznanca, udeleženca spora, zapustila kraj dogodka. Idrijski policisti nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in aktivnosti za izsleditev osumljenca.

Sum kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe

V nadaljevanju preiskave je bilo ugotovljeno, da sta bila v fizičnem obračunu lažje poškodovana še dva mlajša udeleženca spora. Policija je z dosedanjimi ugotovitvami seznanila tudi preiskovalnega sodnika novogoriškega okrožnega sodišča in pristojno okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Policisti Policijske postaje Idrija varnostni dogodek preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

Zaradi interesa nadaljnje policijske preiskave vseh okoliščin dogodka na Idrijskem policija v tem trenutku dodatnih informacij širši javnosti še ne more posredovati.

